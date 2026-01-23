Отримання Blue Card у Німеччині є одним із найпопулярніших легальних способів переїзду для висококваліфікованих фахівців з країн поза ЄС. Цей тип посвідки на проживання дозволяє офіційно працювати за спеціальністю, отримувати стабільний дохід та планувати довгострокове життя в Німеччині. Саме тому Blue Card часто називають “ключем” до німецького ринку праці для іноземців. Преса України з посиланням на das-unternehmer-wissen.de розповідає, хто може отримати Blue Card у Німеччині, які документи потрібні та як виглядає процедура оформлення.
Що таке Blue Card у Німеччині і кому вона підходить
Blue Card у Німеччині — це спеціальний дозвіл на проживання та роботу для кваліфікованих спеціалістів. Вона видається іноземцям, які мають вищу освіту та трудовий контракт з німецьким роботодавцем. На практиці це означає, що Німеччина зацікавлена у фахівцях, яких не вистачає на внутрішньому ринку праці.
Blue Card підходить для:
- ІТ-спеціалістів і програмістів;
- інженерів та технічних фахівців;
- лікарів та медичного персоналу;
- науковців і дослідників;
- математиків та спеціалістів природничих наук.
Основні вимоги для отримання Blue Card у Німеччині
Німецьке законодавство чітко визначає умови, за яких іноземець може претендувати на Blue Card. Вимоги є прозорими, але потребують уважної підготовки.
Ключові умови:
- наявність вищої освіти, визнаної в Німеччині;
- трудовий договір або офіційна пропозиція роботи;
- мінімальний рівень річної зарплати;
- відповідність професії кваліфікації.
Важливо знати, що диплом повинен бути або німецьким, або офіційно визнаним через процедуру Anerkennung.Без цього подача на Blue Card неможлива.
Мінімальна зарплата для Blue Card у Німеччині
Рівень мінімальної зарплати є одним із головних критеріїв. Він переглядається щороку та залежить від професії.
|Категорія
|Мінімальна річна зарплата (брутто)
|Стандартні професії
|близько 50 000 €
|Дефіцитні професії (MINT, лікарі, ІТ)
|близько 45 000 €
Для дефіцитних професій вимоги нижчі, що значно спрощує отримання Blue Card.
Документи для отримання Blue Card у Німеччині
Пакет документів потрібно підготувати заздалегідь, оскільки частина з них потребує перекладу та підтвердження.
Перед подачею необхідно підготувати такі документи:
- дійсний закордонний паспорт;
- трудовий договір або Job Offer;
- диплом про вищу освіту;
- підтвердження визнання диплома в Німеччині;
- резюме;
- медичну страховку;
- заповнену заяву на отримання Blue Card;
- біометричні фотографії.
Найчастішою причиною затримок є саме відсутність підтвердження визнання освіти.
Покрокова процедура оформлення Blue Card
Процес отримання Blue Card у Німеччині складається з кількох етапів і може відбуватись як через консульство, так і вже на території країни.
Основні кроки виглядають так:
- Пошук роботи та підписання контракту.
- Перевірка та визнання диплома.
- Підготовка повного пакета документів.
- Подача заяви до Ausländerbehörde або через консульство.
- Очікування рішення та отримання Blue Card.
Зазвичай розгляд справи триває від 4 до 12 тижнів залежно від федеральної землі.
Що дає Blue Card у Німеччині
Blue Card відкриває значно більше можливостей, ніж звичайна робоча віза. Власник цієї карти отримує стабільний правовий статус і соціальні гарантії.
Основні переваги:
- право працювати за спеціальністю;
- можливість змінити роботодавця;
- возз’єднання з родиною без знання мови;
- шлях до постійного проживання через 21–33 місяці.
Саме через ці переваги Blue Card вважається одним із найкращих варіантів легалізації в Німеччині.
