Отримання Blue Card у Німеччині є одним із найпопулярніших легальних способів переїзду для висококваліфікованих фахівців з країн поза ЄС. Цей тип посвідки на проживання дозволяє офіційно працювати за спеціальністю, отримувати стабільний дохід та планувати довгострокове життя в Німеччині. Саме тому Blue Card часто називають “ключем” до німецького ринку праці для іноземців. Преса України з посиланням на das-unternehmer-wissen.de розповідає, хто може отримати Blue Card у Німеччині, які документи потрібні та як виглядає процедура оформлення.

Що таке Blue Card у Німеччині і кому вона підходить

Blue Card у Німеччині — це спеціальний дозвіл на проживання та роботу для кваліфікованих спеціалістів. Вона видається іноземцям, які мають вищу освіту та трудовий контракт з німецьким роботодавцем. На практиці це означає, що Німеччина зацікавлена у фахівцях, яких не вистачає на внутрішньому ринку праці.

Blue Card підходить для:

ІТ-спеціалістів і програмістів;

інженерів та технічних фахівців;

лікарів та медичного персоналу;

науковців і дослідників;

математиків та спеціалістів природничих наук.

Основні вимоги для отримання Blue Card у Німеччині

Німецьке законодавство чітко визначає умови, за яких іноземець може претендувати на Blue Card. Вимоги є прозорими, але потребують уважної підготовки.

Ключові умови:

наявність вищої освіти, визнаної в Німеччині;

трудовий договір або офіційна пропозиція роботи;

мінімальний рівень річної зарплати;

відповідність професії кваліфікації.

Важливо знати, що диплом повинен бути або німецьким, або офіційно визнаним через процедуру Anerkennung.Без цього подача на Blue Card неможлива.

Мінімальна зарплата для Blue Card у Німеччині

Рівень мінімальної зарплати є одним із головних критеріїв. Він переглядається щороку та залежить від професії.

Категорія Мінімальна річна зарплата (брутто) Стандартні професії близько 50 000 € Дефіцитні професії (MINT, лікарі, ІТ) близько 45 000 €

Для дефіцитних професій вимоги нижчі, що значно спрощує отримання Blue Card.

Документи для отримання Blue Card у Німеччині

Пакет документів потрібно підготувати заздалегідь, оскільки частина з них потребує перекладу та підтвердження.

Перед подачею необхідно підготувати такі документи:

дійсний закордонний паспорт;

трудовий договір або Job Offer;

диплом про вищу освіту;

підтвердження визнання диплома в Німеччині;

резюме;

медичну страховку;

заповнену заяву на отримання Blue Card;

біометричні фотографії.

Найчастішою причиною затримок є саме відсутність підтвердження визнання освіти.

Як отримати Blue Card EU у Німеччині

Покрокова процедура оформлення Blue Card

Процес отримання Blue Card у Німеччині складається з кількох етапів і може відбуватись як через консульство, так і вже на території країни.

Основні кроки виглядають так:

Пошук роботи та підписання контракту. Перевірка та визнання диплома. Підготовка повного пакета документів. Подача заяви до Ausländerbehörde або через консульство. Очікування рішення та отримання Blue Card.

Зазвичай розгляд справи триває від 4 до 12 тижнів залежно від федеральної землі.

Що дає Blue Card у Німеччині

Blue Card відкриває значно більше можливостей, ніж звичайна робоча віза. Власник цієї карти отримує стабільний правовий статус і соціальні гарантії.

Основні переваги:

право працювати за спеціальністю;

можливість змінити роботодавця;

возз’єднання з родиною без знання мови;

шлях до постійного проживання через 21–33 місяці.

Саме через ці переваги Blue Card вважається одним із найкращих варіантів легалізації в Німеччині.

Раніше ми розповідали, як придбати нерухомість в Італії за 1 євро.