Середа, 28 Січня

Відключення електроенергії у Чернівецькій області в середу, 28 січня: графіки та черги

У Чернівецькій області в середу застосовуватимуть погодинні графіки відключення світла.
У середу, 28 січня, на території Чернівецької області застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання діятимуть протягом доби та стосуватимуться різних груп споживачів. Такі заходи впроваджуються у зв’язку зі складною ситуацією в енергетичній системі України. Мешканців регіону закликають поставитися до тимчасових незручностей із розумінням. Також рекомендується заздалегідь спланувати використання електроприладів.

Інформацію про застосування погодинних графіків оприлюднено на офіційному сайті Чернівціобленерго, повідомляє Преса України.

Енергетики зазначають, що графіки дозволяють рівномірно розподіляти навантаження на мережу та зменшувати ризики аварійних відключень. Тривалість і час перерв у електропостачанні залежать від черги, до якої належить споживач. У разі змін мешканців області інформуватимуть додатково. Оновлення публікуються на офіційних ресурсах компанії.

Дізнатися номер своєї групи споживання можна безпосередньо на сайті обленерго. Для цього передбачений спеціальний пошук, який дозволяє швидко отримати необхідну інформацію за адресою. Перевірка своєї групи допоможе заздалегідь дізнатися години можливих відключень. Це дає змогу краще підготуватися до тимчасових перерв зі світлом та уникнути несподіваних незручностей.

