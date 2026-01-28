На території Черкаської області упродовж 28 січня запроваджуватимуться погодинні відключення електроенергії. Обмеження електропостачання триватимуть протягом усієї доби та стосуватимуться різних груп споживачів залежно від визначеної черги.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго», застосування графіків зумовлене напруженою ситуацією в енергетичній системі України. Причиною залишаються наслідки масованих обстрілів з боку РФ, унаслідок яких було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Саме тому енергетики вимушені застосовувати погодинні обмеження для стабілізації роботи мереж.

Графіки погодинних відключень поділені на шість черг, кожна з яких має дві підгрупи. Для кожної підгрупи визначені конкретні часові проміжки, у які електропостачання буде тимчасово припинене. Нижче наведено актуальний розклад відключень на 28 січня:

1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

1.2: 01:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00

2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00

2.2: 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00

3.1: 00:00–02:30, 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–24:00

3.2: 00:00–01:00, 03:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00

4.1: 02:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–24:00

4.2: 00:00–03:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00

5.1: 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00

5.2: 01:30–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30

6.1: 00:30–04:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30

6.2: 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–24:00

Енергетики наголошують, що мешканці області можуть самостійно перевірити, до якої черги належить їхній будинок або підприємство. Актуальні графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті «Черкасиобленерго» у розділі, присвяченому переліку черг. Перегляд цієї інформації дозволяє заздалегідь спланувати використання електроприладів та підготуватися до можливих перерв у постачанні електроенергії.

