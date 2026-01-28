Close Menu
Середа, 28 Січня

Коли вимикатимуть електроенергію на Черкащині 28 січня: повний графік по чергах

Розповідаємо про запровадження погодинних відключень електроенергії на Черкащині 28 січня, а також публікуємо детальні графіки обмежень для всіх черг споживачів.
Дяченко Олена
На території Черкаської області упродовж 28 січня запроваджуватимуться погодинні відключення електроенергії. Обмеження електропостачання триватимуть протягом усієї доби та стосуватимуться різних груп споживачів залежно від визначеної черги.

Як повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго», застосування графіків зумовлене напруженою ситуацією в енергетичній системі України. Причиною залишаються наслідки масованих обстрілів з боку РФ, унаслідок яких було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Саме тому енергетики вимушені застосовувати погодинні обмеження для стабілізації роботи мереж.

Графіки погодинних відключень поділені на шість черг, кожна з яких має дві підгрупи. Для кожної підгрупи визначені конкретні часові проміжки, у які електропостачання буде тимчасово припинене. Нижче наведено актуальний розклад відключень на 28 січня:

  • 1.1: 00:00–04:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00
  • 1.2: 01:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–23:00
  • 2.1: 00:00–00:30, 02:30–06:30, 08:30–13:00, 14:30–19:00, 20:30–24:00
  • 2.2: 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:30–14:00, 15:30–20:00, 21:30–24:00
  • 3.1: 00:00–02:30, 04:30–09:00, 10:30–15:00, 16:30–21:00, 22:30–24:00
  • 3.2: 00:00–01:00, 03:00–07:30, 09:00–13:30, 15:00–19:30, 21:00–24:00
  • 4.1: 02:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:30, 20:00–24:00
  • 4.2: 00:00–03:00, 05:00–09:30, 11:00–15:30, 17:00–21:30, 23:00–24:00
  • 5.1: 00:00–02:00, 04:00–08:30, 10:00–14:30, 16:00–20:30, 22:00–24:00
  • 5.2: 01:30–05:30, 07:30–12:00, 13:30–18:00, 19:30–23:30
  • 6.1: 00:30–04:30, 06:30–11:00, 12:30–17:00, 18:30–22:30
  • 6.2: 00:00–03:30, 05:30–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00, 23:30–24:00

Енергетики наголошують, що мешканці області можуть самостійно перевірити, до якої черги належить їхній будинок або підприємство. Актуальні графіки погодинних відключень оприлюднені на офіційному сайті «Черкасиобленерго» у розділі, присвяченому переліку черг. Перегляд цієї інформації дозволяє заздалегідь спланувати використання електроприладів та підготуватися до можливих перерв у постачанні електроенергії.

Раніше ми розповідали, що у Черкасах чоловіки напали на працівників ТЦК.

