27 січня в Київській області протягом доби діятимуть стабілізаційні графіки відключення електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на ДТЕК.

В компанії наголосили, що регіон перейшов саме на планові обмеження. Енергетики зазначають, що їм вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням Київщини після попередніх коливань у роботі мережі. Водночас компанія застерігає: під час екстрених відключень стабілізаційні графіки можуть не застосовуватися. Тому мешканцям радять регулярно перевіряти оновлення та бути готовими до змін упродовж дня.

Години відключення світла на Київщині 27 січня:

Черга 1.1 : 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30

: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30 Черга 1.2 : 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30

: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30 Черга 2.1 : 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30

: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30 Черга 2.2 : 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30

: 00:00–02:30; 06:00–13:00; 16:30–23:30 Черга 3.1 : 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00

: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 Черга 3.2 : 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00

: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 Черга 4.1 : 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00

: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 Черга 4.2 : 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00

: 00:00–06:00; 09:30–16:30; 20:00–24:00 Черга 5.1 : 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00

: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00 Черга 5.2 : 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00

: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00 Черга 6.1 : 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00

: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00 Черга 6.2: 02:30–09:30; 13:00–20:00; 23:30–24:00

Якщо ви не знаєте номер черги, його можна знайти через офіційні сервіси «ДТЕК Київські регіональні електромережі» за адресою або особовим рахунком, залежно від доступного функціоналу. Після цього варто звірити номер черги з наведеними інтервалами та спланувати зарядку павербанків, роботу техніки й побутові справи.

Також корисно врахувати, що під час стабілізаційних відключень світло зазвичай повертається за розкладом, але можливі коригування через навантаження на мережу. Найоперативніші зміни компанія, як правило, публікує на своїх офіційних сторінках, тож перевірка оновлень протягом дня допоможе уникнути плутанини.

