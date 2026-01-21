Сучасні технології роблять життя значно зручнішим і доступнішим, зокрема для пенсіонерів. Онлайн-ідентифікація стала одним з ключових інструментів для отримання різноманітних послуг через інтернет.

В Україні, завдяки державним ініціативам, пенсіонери можуть без труднощів пройти ідентифікацію онлайн і скористатися державними та приватними послугами без необхідності особисто відвідувати установи. Преса України з посиланням на medinfo.com.ua, як саме пенсіонери можуть пройти ідентифікацію онлайн і які інструменти для цього доступні.

Що таке онлайн-ідентифікація і для чого вона потрібна?

Онлайн-ідентифікація — це процес підтвердження особи в інтернеті для отримання доступу до різних електронних послуг. В Україні цей процес став можливим завдяки розвитку цифрових платформ, таких як Дія та Приват24. Ідентифікація дозволяє користувачам отримати доступ до багатьох послуг, не виходячи з дому.

Пенсіонери можуть легко підтвердити свою особу для отримання соціальних виплат, відкриття банківських рахунків, отримання медичних послуг та багато іншого без необхідності фізичного відвідування організацій.

“Ідентифікація через онлайн-сервіси значно спрощує життя пенсіонерів, дозволяючи їм зекономити час і уникнути черг у державних установах”, — пояснює Ірина Коваль, експерт з цифрових технологій.

Як пенсіонеру в Україні пройти ідентифікацію онлайн

Як пройти ідентифікацію онлайн?

1. Ідентифікація через портал “Дія”

Портал Дія — це головний інструмент для взаємодії громадян з державними послугами. Пенсіонери можуть зареєструватися на порталі або в мобільному додатку Дія та підтвердити свою особу для доступу до різноманітних послуг. Процес включає кілька простих кроків:

Встановіть додаток Дія на свій смартфон або скористайтеся вебверсією.

на свій смартфон або скористайтеся вебверсією. Зареєструйтесь або авторизуйтесь за допомогою електронного підпису чи BankID.

Підтвердження через BankID — зручний спосіб ідентифікації через банківські сервіси.

2. Ідентифікація через ПФУ

Пенсіонери можуть пройти онлайн-ідентифікацію безпосередньо через сайт Пенсійного фонду України (ПФУ). Цей процес дозволяє отримати доступ до всіх послуг, що надаються державою, зокрема до отримання пенсійних виплат, подачі заяв на пільги, соціальну допомогу та інші послуги.

Для того щоб пройти ідентифікацію через ПФУ, потрібно виконати кілька простих кроків:

Зареєструйтесь на порталі Пенсійного фонду України. Для цього необхідно зайти на офіційний сайт ПФУ, вибрати відповідну форму реєстрації та заповнити особисті дані. Забезпечте доступ до BankID. Підключення через BankID дає можливість підтвердити особу, використовуючи доступ до вашого банківського рахунку, де ви повинні бути авторизовані. Пройдіть ідентифікацію. Після успішної авторизації ви зможете отримати доступ до вашого персонального кабінету на сайті ПФУ, де зможете перевіряти інформацію про пенсійні виплати, подавати заяви та користуватися іншими онлайн-сервісами.

3. Електронний підпис

Електронний підпис є ще одним методом, що дозволяє пенсіонерам пройти онлайн-ідентифікацію. За допомогою електронного підпису можна підписувати документи, подавати заяви на отримання допомог та виконувати інші юридичні дії.

Основні переваги онлайн-ідентифікації для пенсіонерів

Процес онлайн-ідентифікації має низку переваг, зокрема:

Зручність . Пенсіонери можуть виконувати необхідні дії вдома, не відвідуючи державні установи.

. Пенсіонери можуть виконувати необхідні дії вдома, не відвідуючи державні установи. Економія часу . Немає потреби стояти в чергах чи витрачати час на поїздки.

. Немає потреби стояти в чергах чи витрачати час на поїздки. Доступність. Ідентифікація доступна в будь-який час і з будь-якої точки України, де є інтернет-зв’язок.

Завдяки онлайн-ідентифікації пенсіонери можуть отримати доступ до різноманітних соціальних послуг, не виходячи з дому, що особливо важливо в умовах карантинів і обмежень.

Як пенсіонеру в Україні пройти ідентифікацію онлайн

Які послуги доступні після ідентифікації?

Після проходження ідентифікації пенсіонери можуть скористатися рядом державних і приватних послуг, таких як:

Отримання пенсії та соціальних виплат через банківські рахунки.

Реєстрація для отримання медичних послуг.

Відкриття банківських рахунків і отримання кредитів.

Запис на прийом до лікаря або отримання медичних рекомендацій.

Рекомендації для пенсіонерів щодо онлайн-ідентифікації

Ось кілька порад, які допоможуть пенсіонерам успішно пройти онлайн-ідентифікацію:

Переконайтесь, що ваш смартфон або комп’ютер має стабільне з’єднання з інтернетом.

Якщо ви не знайомі з додатками, зверніться за допомогою до родичів або знайомих.

Оновлюйте свої дані в банківських сервісах, щоб мати можливість використовувати BankID .

. Використовуйте лише перевірені платформи для подачі заяв та запитів.

Онлайн-ідентифікація в Україні стала доступною і зручною для всіх, включаючи пенсіонерів. Цей процес дозволяє отримувати важливі послуги без необхідності відвідувати державні установи. Завдяки платформам, таким як Дія та BankID, пенсіонери можуть зручно і безпечно підтверджувати свою особу та отримувати необхідні послуги без зайвих клопотів.

Раніше ми розповідали, як отримати 50 тисяч гривень при народженні дитини через Пенсійний фонд або «Дію».