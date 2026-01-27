Карта Platinum від ПриватБанк — це преміальний банківський продукт, орієнтований на клієнтів, які активно користуються фінансовими сервісами та очікують підвищеного рівня обслуговування. Така картка поєднує розширений функціонал, персональний сервіс і додаткові фінансові переваги.

Вона підходить як для щоденних розрахунків, так і для подорожей, онлайн-покупок чи управління великими сумами. Багато клієнтів розглядають Platinum не як статусний аксесуар, а як практичний інструмент. Саме тому інтерес до цього продукту стабільно зростає. Як оформити таку карту — читайте у матеріалі Преса України.

Що означає статус Platinum у ПриватБанку

Статус Platinum у ПриватБанку свідчить про преміальний рівень обслуговування клієнта. Власники такої картки отримують доступ до персонального менеджера, який допомагає вирішувати фінансові питання без черг і зайвих звернень у відділення.

Крім того, карта відкриває розширені ліміти на зняття готівки та безготівкові операції. Преміальний статус також означає пріоритетне обслуговування в контакт-центрі. Для багатьох клієнтів це економія часу та комфорт у фінансових питаннях.

Як отримати карту Platinum у ПриватБанку

Основні переваги карти Platinum

Карта Platinum надає низку переваг, які вигідно відрізняють її від стандартних банківських карток. Вона підходить людям, які часто подорожують, активно користуються безготівковими платежами та цінують додаткові сервіси. Перед тим як оформлювати таку картку, варто звернути увагу на ключові можливості, які вона відкриває. Саме ці опції формують її практичну цінність:

підвищені ліміти на зняття готівки та перекази

доступ до консьєрж-сервісу 24/7

участь у спеціальних програмах лояльності

знижки та бонуси від партнерів банку

пріоритетна підтримка клієнтів

Такі можливості роблять карту Platinum не лише зручною, а й фінансово вигідною у довгостроковій перспективі.

Порівняння карти Platinum зі звичайними картками

Щоб краще зрозуміти різницю між преміальним і стандартним продуктом, доцільно порівняти основні характеристики. Це допоможе оцінити, чи відповідає карта Platinum вашим фінансовим потребам. Нижче подано узагальнену таблицю для наочного порівняння.

Параметр Стандартна картка Картка Platinum Ліміти на операції Базові Підвищені Персональний менеджер Ні Так Консьєрж-сервіс Ні Так Програми лояльності Обмежені Розширені Рівень підтримки Звичайний Пріоритетний

Така різниця особливо помітна для клієнтів із активним фінансовим стилем життя.

Як отримати карту Platinum у ПриватБанку

Крок 1. Перевірте свою фінансову активність

Крок 1. Перевірте свою фінансову активність

Перш за все банк оцінює загальний фінансовий профіль клієнта. Враховуються регулярні надходження коштів, активність розрахунків карткою та середній залишок на рахунках. Також має значення, як довго ви є клієнтом банку. Чим стабільніша фінансова історія, тим вищі шанси на отримання статусу Platinum. Банк орієнтується не лише на доходи, а й на поведінку клієнта.

Крок 2. Увійдіть у Приват24

Наступний етап — перевірка доступних пропозицій у застосунку Приват24. Для цього потрібно зайти в розділ з картками та переглянути персональні пропозиції. У деяких клієнтів можливість переходу на Platinum відображається автоматично. Якщо така опція доступна, заявку можна подати за кілька хвилин. Це найшвидший спосіб без відвідування відділення.

Крок 3. Подайте заявку на карту Platinum

Якщо автоматичної пропозиції немає, можна подати заявку вручну. Це робиться через Приват24 або безпосередньо у відділенні ПриватБанк. Під час звернення менеджер перевіряє відповідність внутрішнім критеріям банку. Додаткові документи зазвичай не потрібні, якщо доходи вже проходять через банк. Рішення часто приймається індивідуально.

Крок 4. Дочекайтеся рішення банку

Після подання заявки банк аналізує дані та ухвалює рішення. Це може зайняти від кількох хвилин до кількох робочих днів. У разі позитивної відповіді клієнту пропонують оформлення нової картки або підвищення статусу чинної. Про результат повідомляють у застосунку або телефоном. Відмова не означає заборону на повторне звернення в майбутньому.

Крок 5. Отримайте карту або оновіть статус

На фінальному етапі клієнт отримує фізичну карту Platinum або оновлений статус вже існуючої картки. Картку можна забрати у відділенні або замовити доставку. Після активації стають доступними всі преміальні сервіси та підвищені ліміти. Також за клієнтом може бути закріплений персональний менеджер. Функціонал активується одразу після підтвердження.

Крок 6. Підтримуйте статус Platinum

Щоб зберегти статус Platinum, важливо й надалі активно користуватися карткою. Регулярні обороти, безготівкові платежі та стабільні залишки на рахунках відіграють ключову роль. У разі зниження активності банк може переглянути рівень обслуговування. Саме тому варто використовувати всі можливості картки. Преміальний статус — це не разова дія, а фінансова звичка.

Як підвищити рівень картки до Platinum

Клієнти зі стандартними картками можуть підвищити свій статус до Platinum. Для цього важливо активно користуватися банківськими продуктами, підтримувати стабільні обороти коштів і мати позитивну кредитну історію. Також відіграє роль рівень доходів, який проходить через рахунки банку. Звернення до менеджера або онлайн-заявка значно спрощують процес. У багатьох випадках підвищення рівня можливе без зміни карткового рахунку.

