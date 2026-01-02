Уже сьогодні, 2 січня, в ефір вийде постшоу 14 сезону “Холостяка”, в якому глядачі дізнаються, чи разом Тарас Цимбалюк і Надін Головчук. Однак напередодні цього випуску актора застукали у компанії фіналістки проєкту Анастасії Половинкіної.

Про це повідомляє Преса України, посилаючись на Instagram-сторінку продюсера Романа Крохіна. Цимбалюка та Половинкіну сфотографували разом у Буковелі. На знімку Тарас Цимбалюк і Анастасія Половинкіна стоять серед засніжених Карпат. Фотографію виклав Роман Крохін, а головний герой “Холостяка” поділився цим зображенням у своїх сторіз.

Ще одну спільну фотографію Цимбалюка та Анастасії опублікувала в своєму Instagram колега актора Олена Світлицька, яка також поїхала у Буковель разом з ним. На знімку актор і фіналістка проєкту сидять за столом, ймовірно, під час відпочинку.

Переможниця 14 сезону “Холостяка” Надін Головчук вже відреагувала на публікацію фото Цимбалюка з Половинкіною. Модель поділилася відео з лазні, на якому вона відзначила Тараса і Анастасію, а також передала “вітання з Гуцульщини”. “Лечу до вас”, — додала Головчук, натякаючи на своє прибуття.

Де і коли дивитися постшоу “Холостяк-14”

Постшоу “Холостяк. Життя після проєкту” вийде в ефір 2 січня о 19:00 на телеканалі СТБ. Після телевізійного ефіру випуск буде доступний для перегляду онлайн на офіційному сайті СТБ та на YouTube‑каналі проєкту. Глядачі дізнаються всі подробиці стосунків Тараса Цимбалюка та Надін Головчук, а також побачать інші ексклюзивні моменти з життя учасників шоу після завершення зйомок.

