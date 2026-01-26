На території Черкаської області та в обласному центрі упродовж доби 26 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження електропостачання застосовуватимуться протягом усього дня відповідно до визначених черг. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Черкасиобленерго.

Запровадження погодинних відключень пов’язане з напруженою ситуацією в енергетичній системі України. Як зазначають енергетики, причиною є наслідки масованих обстрілів з боку РФ, у результаті яких зазнала пошкоджень критична інфраструктура. Саме тому в окремих регіонах, зокрема на Черкащині, виникає потреба у тимчасових обмеженнях споживання електроенергії.

Згідно з оприлюдненими даними, графіки поділені на шість черг, кожна з яких має визначені години відсутності електропостачання:

1.1 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00;

1.2 01:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:00;

2.1 00:00 – 00:30, 02:30 – 06:30, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 24:00;

2.2 00:00 – 02:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 24:00;

3.1 00:00 – 02:30, 04:30 – 08:30, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:30, 22:30 – 24:00;

3.2 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 24:00;

4.1 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 24:00;

4.2 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;

5.1 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;

5.2 02:00 – 05:30, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 23:30;

6.1 00:30 – 04:30, 06:30 – 10:30, 12:30 – 17:00, 18:30 – 22:30;

6.2 00:00 – 03:30, 05:30 – 09:30, 11:30 – 16:00, 17:30 – 21:30, 23:30 – 24:00.

Енергетики наголошують, що споживачі можуть самостійно перевірити свою чергу та години відключень. Для цього необхідно скористатися офіційним сайтом оператора системи розподілу, де опубліковані актуальні графіки погодинних відключень. У відповідному розділі розміщено перелік черг, за яким можна визначити час можливих обмежень електропостачання.

