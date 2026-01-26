Уряд готує пакет допомоги для малого та середнього бізнесу, щоб підприємці могли стабільніше працювати під час складної енергетичної ситуації. Програма орієнтована на компанії та ФОПів, які забезпечують базові послуги для населення і не можуть зупиняти роботу під час перебоїв. Окремий акцент зроблено на підтримці ветеранів і ветеранок, які розвивають власну справу або відновили бізнес після служби. Йдеться про дві ключові опції: одноразову виплату на енергетичні потреби та пільговий кредит на енергообладнання. Преса України з посиланням на повідомлення “Мінветеранів” у Facebook розповідає, на що відомо про умови, хто підпадає під критерії та як подати заявку.

Одноразова допомога до 15 000 гривень для ФОПів

Фінансова підтримка передбачає одноразову виплату для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сферах, важливих для щоденного життя громад. Мова про ФОПів 2–3 груп, що ведуть діяльність у сегментах на кшталт закладів харчування, аптек, кав’ярень, продуктових магазинів, пекарень та інших критичних сервісів.

Сума виплати варіюється в межах від 7 500 до 15 000 гривень, і вона залежить від кількості найманих працівників у підприємця. Важливо, що мінімальна вимога щодо персоналу — наявність щонайменше одного найманого працівника. Логіка підходу проста: підтримати ті бізнеси, які одночасно тримають робочі місця та забезпечують людям доступ до базових товарів і послуг.

Хто має право на виплату і які критерії враховують

Отримати допомогу зможуть підприємці, які відповідають визначеним параметрам за групою ФОП та видом діяльності. Держава фокусується на напрямках, що впливають на стійкість громад, особливо у періоди дефіциту електроенергії та зростання витрат на автономне живлення.

Окремо зазначається, що програмою зможуть скористатися ветерани та ветеранки, які ведуть власний бізнес, адже для них стабільність роботи часто напряму пов’язана з реінтеграцією та фінансовою самостійністю. Розмір виплати прив’язують до кількості офіційно працевлаштованих людей, тому підприємцям важливо мати коректно оформлені трудові відносини. Також варто врахувати, що остаточні технічні вимоги та деталі відбору можуть бути уточнені додатковими роз’ясненнями профільних органів.

Як подати заявку через «Дію» і що відбувається після верифікації

Процедура подачі заявки передбачена через портал «Дія», що спрощує доступ до програми для бізнесу з різних регіонів. Після подачі дані заявника проходять перевірку через банки-партнери, які виконують роль верифікаційної ланки. Якщо перевірка успішна, кошти перераховує Державна служба зайнятості, тобто фінансування надходить через державний механізм виплат.

Важливо розуміти, що швидкість зарахування може залежати від етапів перевірки та технічного навантаження на систему, особливо у перші дні запуску. Підприємцям варто заздалегідь підготувати необхідні дані та стежити за статусом заявки у кабінеті, щоб оперативно реагувати на можливі уточнення. Такий формат мінімізує паперову бюрократію, але вимагає уважності до коректності внесеної інформації.

На що дозволено витратити кошти і як планувати енерговитрати

Виплату можна спрямувати на потреби, які безпосередньо пов’язані з енергостійкістю бізнесу та забезпеченням безперервної роботи. Гроші дозволено витрачати на придбання енергообладнання, ремонтні роботи, закупівлю пального для генераторів або оплату спожитої електроенергії.

Підприємцям доцільно підходити до витрат стратегічно, аби кошти дали довший ефект, а не закрили лише короткий період. Наприклад, інвестиція в акумуляторні рішення чи базову модернізацію електромережі може зменшити втрати від простоїв у майбутньому. Перед ухваленням рішень варто оцінити пікове споживання, критичні точки роботи та вартість альтернативних джерел живлення. Це допоможе використати допомогу так, щоб вона реально підвищила стійкість бізнесу в сезон підвищених ризиків.

Перед тим як витрачати кошти, підприємцям корисно скласти короткий план потреб і пріоритетів, щоб підтримка дала максимальний результат. Такий підхід знижує ризик хаотичних закупівель і допомагає обґрунтувати витрати у внутрішньому обліку. Найчастіше бізнеси спрямовують гроші на базові рішення, які забезпечують світло, зв’язок і роботу касових систем. Орієнтовні напрями витрат можуть виглядати так:

придбання генератора або зарядної станції для підтримки роботи закладу

купівля акумуляторів, інвертора чи елементів резервного живлення

оплата електроенергії у період підвищених тарифних навантажень

закупівля пального для генераторів і витратних матеріалів

дрібний ремонт електромережі або підготовка точки під підключення обладнання

Кредит під 0% на генератори та акумулятори: кому доступний і на яких умовах

Окрім одноразової виплати, для бізнесу передбачено інструмент кредитування на енергообладнання з нульовою ставкою. Йдеться про цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторів для підприємств, які відповідають вимогам програми «5–7–9%». Нульова ставка означає, що різницю між ринковими умовами та пільговою ставкою компенсує держава, використовуючи механізм через Фонд розвитку підприємництва.

Кредити надаватимуть банки-партнери, і загалом у програмі беруть участь майже 50 банків, що підвищує шанси знайти установу з комфортним сервісом. Строк фінансування — до трьох років, а максимальна сума кредиту може сягати 10 млн гривень, що робить інструмент корисним не лише для мікробізнесу, а й для середніх компаній. Водночас підприємствам важливо врахувати, що кредит є цільовим, тому використання коштів має відповідати заявленій меті закупівлі.

Як ця підтримка працює під час енергокризи і що ще мають повідомити

Задум програми полягає в тому, щоб бізнес міг не зупиняти роботу в періоди перебоїв та зростання витрат на енергозабезпечення. Для малого та середнього сегмента це означає збереження робочих місць, стабільну роботу торгових точок і сервісів, а також підтримку локальної економіки у громадах. Окремо підкреслюється роль підприємців у забезпеченні функціонування пунктів незламності, де критично важливі тепло, електрика та базові послуги.

Для ветеранів-підприємців така підтримка є ще й способом втримати власну справу в умовах нестабільності та продовжувати зайнятість без вимушених пауз. При цьому старт програми, а також розширені деталі щодо правил та процедур мають бути оприлюднені профільним міністерством додатково. Тому підприємцям варто відстежувати офіційні повідомлення, щоб не пропустити дату запуску та уточнені вимоги.

