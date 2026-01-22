Підприємці, які працюють як фізичні особи‑підприємці (ФОП) на 3 групі спрощеної системи оподаткування, зобов’язані регулярно подавати податкові звіти до Державної податкової служби. Це стосується як квартальних декларацій із єдиного податку, так і річної декларації з додатком по ЄСВ. Правильне і своєчасне подання звітів допомагає уникнути штрафів і підтримує легальний статус бізнесу.
Учасник системи єдиного податку третьої групи може працювати без ускладнень, але саме звітність є ключовим обов’язком кожного підприємця.
Преса України зібрала розгорнутий покроковий план дій, терміни, способи подання та корисні настанови.
Основні види звітності для ФОП 3 групи
Звітність ФОП 3 групи складається з кількох окремих форм, які подаються у різні строки. Всі вони важливі і контролюються податковими органами.
Перелік обов’язкових звітів
- Квартальна декларація платника єдиного податку ‑ подається щоквартально, навіть якщо доходу немає.
- Річна декларація (за підсумками року) – поєднана із звітом за IV квартал.
- Додаток 1 по ЄСВ подається разом з декларацією за IV квартал.
- Якщо ФОП має найманих працівників – додаткова звітність з ПДФО, ЄСВ та військового збору.
«Податкова декларація платника єдиного податку платника третьої групи подається щоквартально, не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.» – правила ДПС.
Строки подання квартальних декларацій
Важливо чітко враховувати терміни, щоб уникнути штрафів. Ось стандартні межі:
|Звітний період
|Крайній строк подання
|І квартал
|до 12 травня
|ІІ квартал
|до 11 серпня
|ІІІ квартал
|до 10 листопада
|IV квартал
|до 09 лютого наступного року
Якщо останній день випадає на вихідний чи свято, крайній термін переноситься на перший робочий день.
Зверніть увагу: у деяких джерелах зазначено, що фактичні строки можуть відрізнятися на кілька днів залежно від року, тому перевіряйте актуальні дані на сайті ДПС або в сервісах подання.
Як подати звіт: покрокова інструкція
Подача звітів можлива в електронному вигляді, що є стандартом для сучасної звітності. Нижче основні кроки:
- Авторизуйтесь у Diia або Електронному кабінеті платника податків через електронний підпис (КЕП/Дія).
- Обрати період звітності – квартал, за який готується декларація.
- Заповнити декларацію F0103309 із зазначенням отриманого доходу та нарахованих податків.
- Додати Додаток 1 по ЄСВ при поданні за IV квартал.
- Надіслати звіт на прийом і перевірити статус у кабінеті.
Електронні сервіси спрощують процес, але завжди слід перевіряти коректність введених даних перед відправкою.
Корисні поради підприємцю
Перед поданням декларації перевірте такі моменти:
- Книга обліку доходів/витрат: наявність правильних записів.
- Розрахунок єдиного податку залежно від ставки 3% (для платників ПДВ) чи 5% (не платники ПДВ).
- Сплата ЄСВ – навіть при відсутності доходу мінімальний внесок може бути обов’язковим.
«Для єдиного податку вирішальною є дата надходження коштів, а не дата підписання документів.» – важлива практика обліку доходів.
Найчастіші помилки при подачі звітності
Багато ФОП допускають схожі помилки, які призводять до донарахувань або відмови в прийнятті звіту:
- Невірний розрахунок податкової бази.
- Пропуск Додатків до декларації.
- Відсутність квитанції про прийняття звіту.
- Порушення строків подання.
Уникайте цих помилок завдяки структурованому підходу.
Правильна звітність ФОП 3 групи — це регулярний і структурований процес. Дотримання термінів, уважність при заповненні декларацій та використання електронних сервісів значно полегшують цьому підприємцю щоквартальну роботу з податками.
Раніше ми розповідали, як пенсіонеру в Україні пройти онлайн‑ідентифікацію через «Дію» та ПФУ в 2026 році.