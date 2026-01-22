Підприємці, які працюють як фізичні особи‑підприємці (ФОП) на 3 групі спрощеної системи оподаткування, зобов’язані регулярно подавати податкові звіти до Державної податкової служби. Це стосується як квартальних декларацій із єдиного податку, так і річної декларації з додатком по ЄСВ. Правильне і своєчасне подання звітів допомагає уникнути штрафів і підтримує легальний статус бізнесу.

Учасник системи єдиного податку третьої групи може працювати без ускладнень, але саме звітність є ключовим обов’язком кожного підприємця.

Преса України зібрала розгорнутий покроковий план дій, терміни, способи подання та корисні настанови.

Основні види звітності для ФОП 3 групи

Звітність ФОП 3 групи складається з кількох окремих форм, які подаються у різні строки. Всі вони важливі і контролюються податковими органами.

Перелік обов’язкових звітів

Квартальна декларація платника єдиного податку ‑ подається щоквартально, навіть якщо доходу немає.

Річна декларація (за підсумками року) – поєднана із звітом за IV квартал.

Додаток 1 по ЄСВ подається разом з декларацією за IV квартал.

Якщо ФОП має найманих працівників – додаткова звітність з ПДФО, ЄСВ та військового збору.

«Податкова декларація платника єдиного податку платника третьої групи подається щоквартально, не пізніше 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу.» – правила ДПС.

Як подати звіт ФОП 3 група

Строки подання квартальних декларацій

Важливо чітко враховувати терміни, щоб уникнути штрафів. Ось стандартні межі:

Звітний період Крайній строк подання І квартал до 12 травня ІІ квартал до 11 серпня ІІІ квартал до 10 листопада IV квартал до 09 лютого наступного року

Якщо останній день випадає на вихідний чи свято, крайній термін переноситься на перший робочий день.

Зверніть увагу: у деяких джерелах зазначено, що фактичні строки можуть відрізнятися на кілька днів залежно від року, тому перевіряйте актуальні дані на сайті ДПС або в сервісах подання.

Як подати звіт: покрокова інструкція

Подача звітів можлива в електронному вигляді, що є стандартом для сучасної звітності. Нижче основні кроки:

Авторизуйтесь у Diia або Електронному кабінеті платника податків через електронний підпис (КЕП/Дія). Обрати період звітності – квартал, за який готується декларація. Заповнити декларацію F0103309 із зазначенням отриманого доходу та нарахованих податків. Додати Додаток 1 по ЄСВ при поданні за IV квартал. Надіслати звіт на прийом і перевірити статус у кабінеті.

Електронні сервіси спрощують процес, але завжди слід перевіряти коректність введених даних перед відправкою.

Корисні поради підприємцю

Перед поданням декларації перевірте такі моменти:

Книга обліку доходів/витрат : наявність правильних записів.

: наявність правильних записів. Розрахунок єдиного податку залежно від ставки 3% (для платників ПДВ) чи 5% (не платники ПДВ).

залежно від ставки 3% (для платників ПДВ) чи 5% (не платники ПДВ). Сплата ЄСВ – навіть при відсутності доходу мінімальний внесок може бути обов’язковим.

«Для єдиного податку вирішальною є дата надходження коштів, а не дата підписання документів.» – важлива практика обліку доходів.



Найчастіші помилки при подачі звітності

Багато ФОП допускають схожі помилки, які призводять до донарахувань або відмови в прийнятті звіту:

Невірний розрахунок податкової бази.

Пропуск Додатків до декларації.

Відсутність квитанції про прийняття звіту.

Порушення строків подання.

Уникайте цих помилок завдяки структурованому підходу.

Правильна звітність ФОП 3 групи — це регулярний і структурований процес. Дотримання термінів, уважність при заповненні декларацій та використання електронних сервісів значно полегшують цьому підприємцю щоквартальну роботу з податками.

