Будинок за 1 євро: що відомо про програму та як придбати нерухомість в Італії — покрокова інструкція

У Італії існує програма, яка дозволяє придбати будинок за символічну суму — 1 євро. Розповідаємо про основні аспекти цієї програми, а також переваги і ризики, які варто врахувати перед покупкою.
Дяченко Олена
Програма “будинок за 1 євро” дійсно існує в Італії і привернула увагу покупців нерухомості з усього світу, включно з українцями. Ідея здається неймовірною: придбати старовинний будинок у мальовничому італійському містечку за символічну суму — 1 євро. Але за цією “бюджетною пропозицією” стоїть низка правил, зобов’язань і реальних витрат, які потрібно чітко розуміти перед тим, як робити крок у цьому напрямі. Про це розповідає Преса України з посиланням на customreceipt.com.

Ця ініціатива не дає автоматичного права на проживання в Італії — вона лише відкриває можливість стати власником нерухомості за символічну суму.

Що таке програма “будинок за 1 євро”

Суть програми досить проста: комуни (муніципалітети) в Італії продають покинуті або занедбані будівлі за 1 євро, щоб оживити малі міста, зупинити депопуляцію та залучити нових мешканців. Такі пропозиції з’являються у різних регіонах — від Сицилії до Абруццо та П’ємонтe.

Це не державна програма національного рівня, а ініціатива окремих муніципалітетів, які прагнуть врятувати історичні центри від руйнування.

Основні вимоги та зобов’язання

Перед тим як стати власником такого будинку, потрібно чітко усвідомити, що ціна 1 євро — це лише початок. Серед головних вимог:

  • Зобов’язання відремонтувати будинок протягом встановленого терміну (зазвичай 1–3 роки).
  • Подання детального проекту реконструкції до місцевої ради або муніципалітету.
  • Початок ремонтних робіт у встановлений строк після оформлення покупки.
  • Іноді — депозит (гарантійний внесок), що повертається після завершення робіт.

“Безглузде приховане правило: туристка зазначає, що ремонти можуть бути досить складними і дорогими, і навіть прості зміни можуть вимагати дозволів” — коментар власника досвіду.

Як купити будинок за 1 євро в Італії

Реальні витрати: що очікувати

Категорія витратОрієнтовна сума (€)Коментар
Символічна покупка1Ціна самої нерухомості
Гарантійний внесок (депозит)2 000–10 000Повертається після завершення робіт
Ремонт та реконструкція20 000–50 000+Іноді значно дорожче залежно від стану
Нотаріальні та юридичні послуги3 000+Обов’язкові
Щорічні податки та утримання200–2 500 (в середньому)Залежить від регіону і використання

Навіть після придбання за 1 євро потрібно бути готовим до значних витрат на ремонт та оформлення паперів.

Хто може купити будинок за 1 євро

Іноземці, включно з громадянами України, мають право придбати таку нерухомість, за умови дотримання італійських вимог: отримання італійського податкового коду та оформлення всіх необхідних документів.

Важливо пам’ятати, що сам факт придбання не дає автоматичного права на проживання або ВНЖ в Італії; для цього потрібна окрема віза та дозвіл на проживання.

Переваги та ризики: що слід врахувати

Переваги:

  • Можливість володіти будинком в Італії за символічну суму.
  • Культурний і туристичний потенціал мальовничих міст.
  • Стимулювання локальної економіки та можливість створення власного туристичного бізнесу або другого житла.

Ризики:

  • Вартість ремонту може значно перевищувати початкову символічну ціну.
  • Бюрократичні процедури та вимоги щодо строків робіт.
  • Можлива складність у пошуку надійних будівельників та матеріалів.

Необхідні документи для купівлі будинку за 1 євро в Італії

Щоб успішно придбати нерухомість за 1 євро в Італії, необхідно подати кілька документів, які підтверджують вашу правоздатність, фінансову спроможність і готовність виконати умови програми. Ось список основних документів, які можуть знадобитися:

  • Паспорт громадянина України (або інший документ, що підтверджує вашу особу)
  • Італійський податковий код (Codice Fiscale) — необхідний для оформлення угоди
  • Підтвердження доходів або фінансової спроможності для ремонту та підтримки нерухомості
  • Доказ наявності страховки для нерухомості на період ремонту та проживання
  • Проект ремонту (детальний план реконструкції будинку, який необхідно подати до муніципалітету)
  • Депозит (якщо це вимагає муніципалітет для участі в програмі)
  • Нотаріальний переклад всіх документів (якщо документи подаються італійською мовою)
  • Договір купівлі-продажу, підписаний вами і представниками муніципалітету

Цей перелік може варіюватися залежно від конкретного муніципалітету, тому завжди краще звертатися безпосередньо до місцевої ради для уточнення всіх вимог.

Покроковий процес придбання

Навіть якщо віддалена покупка здається привабливою, краще планувати візит і консультацію на місці.

  1. Вибрати місто або район, де діє програма 1 € будинків.
  2. Зв’язатися з муніципалітетом, отримати список доступних об’єктів.
  3. Підготувати проект ремонту та подати заявку.
  4. Сплатити гарантійний депозит (якщо потрібний) та укласти договір.
  5. Почати ремонтні роботи у встановлений термін.

У багатьох випадках програма “будинок за 1 євро” може стати не лише інвестиційним проєктом, а й можливістю почати новий етап життя посеред історичних італійських пейзажів.

Корисні поради для потенційних покупців

  • Обов’язково перевірте місцеві вимоги щодо ремонту та житлового використання ще до подачі заявки.
  • З’ясуйте податкові наслідки, якщо плануєте проживати в Італії більше 183 днів на рік.
  • Розгляньте послуги місцевих консультантів або юристів для оформлення документації.

Придбання нерухомості за 1 євро — це не просто бюджетний спосіб стати власником італійського дому, це серйозний проєкт, що вимагає планування, ресурсів і розуміння місцевих правил.

Раніше ми розповідали, чому українці шукають можливість переїхати до Гренландії та як це зробити в 2026 році.

Новини

Преса України

Інше

