23 січня у Волинській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів. Обмеження пов’язані зі складною ситуацією в енергосистемі країни, тому світло вимикатимуть за чергами впродовж доби. Це означає, що в різних районах і населених пунктах час знеструмлення може відрізнятися залежно від групи та навантаження.

Жителям області радять завчасно підготувати зарядні пристрої, павербанки та спланувати використання електроприладів. При цьому важливо стежити за оновленнями, адже графіки можуть оперативно змінюватися.

Про введення такого режиму повідомили 16 січня у пресцентрі «Волиньобленерго», передає Преса України. В компанії наголошують, що протягом доби ситуація з відключеннями може коригуватися, тому для точного планування побутових справ варто перевіряти свій графік кілька разів на день.

Години відключення світла на Волині на 23 січня (графік)

Режим погодинних відключень для населення застосовуватимуть у визначеному обсязі відповідно до затверджених черг. Водночас фактичний час вимкнення та подачі електроенергії може не збігатися з графіком хвилина в хвилину. Як пояснюють енергетики, можливе відхилення приблизно на 20–30 хвилин через технологічні процеси перемикання між чергами.

Окремо зазначається, що тривалість відключень може змінюватися залежно від рішень НЕК «Укренерго». Якщо диспетчерська служба скасує обмеження у певні години, загальний час знеструмлення автоматично скоригують. Через це мешканцям рекомендують орієнтуватися не лише на розклад, а й на оперативні повідомлення оператора. Найбільш точну картину зазвичай дають оновлення в день дії графіків.

Як дізнатися свою чергу відключень

Детальну інформацію щодо відключень за конкретною адресою у місті, селищі чи селі можна отримати на офіційному сайті «Волиньобленерго». Там зазвичай доступні графіки за групами, а також інструменти для перевірки належності до черги залежно від населеного пункту або району.

Ще один зручний канал — Viber-бот компанії, який дозволяє швидко знайти потрібні дані зі смартфона. Перед перевіркою важливо уважно вказати адресу або обрати правильний населений пункт, щоб уникнути плутанини між групами.

