Кількість торгових мереж, у яких українці можуть скористатися коштами державної програми «Зимова підтримка» та карткою «Національного кешбеку», стала більшою. До ініціативи долучилися ще чотири великі ритейлери, що суттєво розширило перелік доступних точок для розрахунку. Про це повідомляє Преса України з посиланням на повідомлення “Дії”.

Зазначається, що після підключення нових партнерів загальна кількість торгових локацій перевищила 1600 по всій території України. Це дозволяє громадянам зручніше використовувати державну фінансову підтримку під час щоденних покупок.

Відтепер оплатити товари українського виробництва коштами програми можна у мережах АТБ, «Таврія В», а також у магазинах «Космос» і «Пюре», що входять до цієї групи. До переліку нових учасників також приєдналися мережі «ЛотОК» та «Дивоцін». Таким чином, споживачі отримали більше варіантів для використання коштів кешбеку поблизу дому.

Окрім нових ритейлерів, товари українських виробників, які беруть участь у програмі, і надалі доступні в таких супермаркетах, як «Сільпо», «Фора», Novus, Auchan, SPAR, Thrash!ТРАШ!, Fozzy, «Сім23», «Сімі» та «Близенько». Також можливість скористатися програмою зберігається на популярних маркетплейсах ROZETKA та MAUDAU, а також на офіційному сайті Varus.

Перевірити, чи підпадає конкретний товар під дію програми «Національний кешбек», можна безпосередньо у застосунку «Дія». Для цього необхідно відсканувати штрихкод товару за допомогою камери смартфона, після чого система покаже, чи передбачена компенсація для обраної позиції.

