На Черкащині 23 січня протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення застосовуватимуть за чергами, тож час відсутності світла залежить від вашої групи.

У різних районах області години знеструмлення можуть відрізнятися, навіть якщо населені пункти розташовані поруч. Щоб уникнути плутанини, варто заздалегідь визначити свою чергу та перевіряти оновлення перед плануванням важливих справ. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго».

Зазначається, що застосування графіків пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі України. Причиною називають наслідки обстрілів РФ критичної інфраструктури, що впливають на можливості генерації та передачі електроенергії.

Години відсутності електропостачання для черг на 23 січня такі:

1.1 — 00:00–04:30, 06:00–10:30, 12:30–16:30, 18:30–22:00

1.2 — 01:00–05:30, 07:00–11:30, 13:30–17:30, 19:30–23:00

2.1 — 00:00–01:00, 02:30–07:00, 08:30–13:00, 15:00–19:00, 21:00–24:00

2.2 — 00:00–02:00, 03:30–08:00, 09:30–14:00, 16:00–20:00, 22:00–24:00

3.1 — 00:00–03:00, 04:30–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00, 23:00–24:00

3.2 — 00:00–01:30, 03:00–07:30, 09:00–13:30, 15:30–19:30, 21:30–24:00

4.1 — 00:00–00:30, 02:00–06:30, 08:00–12:30, 14:30–18:30, 20:30–24:00

4.2 — 00:00–03:30, 05:00–09:30, 11:30–15:30, 17:30–21:30, 23:30–24:00

5.1 — 00:00–02:30, 04:00–08:30, 10:30–14:30, 16:30–20:30, 22:30–24:00

5.2 — 01:30–06:00, 07:30–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:30

6.1 — 00:30–05:00, 06:30–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:30

6.2 — 00:00–04:00, 05:30–10:00, 12:00–16:00, 18:00–22:00

Водночас упродовж дня розклад може коригуватися залежно від команд диспетчерів та поточної ситуації в системі. Тому найнадійніший підхід — періодично звіряти графік з офіційними публікаціями оператора.

Ознайомитися з переліком черг можна в розділі «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» на офіційному ресурсі компанії. Протягом доби можливі додаткові зміни, тож краще перевіряти інформацію кілька разів. Якщо дані у різних джерелах відрізняються, пріоритет варто надавати останньому оновленню на сайті оператора.

Раніше ми розповідали, як працюватимуть графіки відключення світла на Волині 23 січня.