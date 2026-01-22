З 22 січня 2026 року популярний сервіс виклику авто Uklon запускає цілодобову роботу в 19 містах України. Це рішення стало відповіддю на заклик президента країни щодо підтримки громадян у складних умовах енергетичної кризи. Про це розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Міста, де Uklon працюватиме без перерви

З 00:00 22 січня застосунки Uklon для виклику авто та доставки починають працювати цілодобово в таких містах:

Центр і північ : Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси.

: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси. Захід : Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.

: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці. Південь і схід: Кам’янське, Одеса.

Нагадаємо, що Київ, Львів та Ужгород вже мали доступ до цілодобових послуг Uklon.

Що передбачає цілодобова робота сервісу?

Це рішення було ухвалене компанією у відповідь на надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері. Водії, що мають перепустки, зможуть допомагати людям доїжджати до:

Пунктів незламності та обігріву;

Медичних установ;

Вокзалів.

Гуманітарна місія Uklon

Рішення про безперервну роботу Uklon було прийняте для забезпечення громадян мобільністю в умовах кризи. Микола Сорока, керівник напрямку GR в компанії, підкреслив важливість цього кроку: «Цілодобова робота сервісу — це перш за все питання гуманітарної безпеки, яке дозволяє людям вчасно дістатись до медичних закладів або отримати необхідну допомогу в умовах енергетичних відключень».

Промокоди на підтримку громадян

Для того, щоб допомогти людям у важких умовах, Uklon виділяє 3 мільйони гривень на промокоди. Вони будуть розподілені через органи місцевої влади для покриття витрат на поїздки до пунктів незламності.

Умови для пересування в комендантську годину

Варто зазначити, що для пересування в комендантську годину необхідна перепустка. Однак умови можуть змінюватися залежно від рішень обласних військових адміністрацій.

Винятки

Сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі, а також у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові.

Підтримка від місцевої влади

Uklon активно співпрацює з органами місцевого самоврядування для забезпечення безперебійної роботи та надання необхідної підтримки громадянам. Компанія очікує на підтримку місцевих властей для подальшої допомоги в умовах кризової ситуації.

З 22 січня 2026 року застосунки Uklon забезпечать постійну доступність послуг для українців у найскладніших умовах, сприяючи їх безпеці та мобільності.

