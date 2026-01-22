З 22 січня 2026 року популярний сервіс виклику авто Uklon запускає цілодобову роботу в 19 містах України. Це рішення стало відповіддю на заклик президента країни щодо підтримки громадян у складних умовах енергетичної кризи. Про це розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.
Міста, де Uklon працюватиме без перерви
З 00:00 22 січня застосунки Uklon для виклику авто та доставки починають працювати цілодобово в таких містах:
- Центр і північ: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси.
- Захід: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.
- Південь і схід: Кам’янське, Одеса.
Нагадаємо, що Київ, Львів та Ужгород вже мали доступ до цілодобових послуг Uklon.
Що передбачає цілодобова робота сервісу?
Це рішення було ухвалене компанією у відповідь на надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері. Водії, що мають перепустки, зможуть допомагати людям доїжджати до:
- Пунктів незламності та обігріву;
- Медичних установ;
- Вокзалів.
Гуманітарна місія Uklon
Рішення про безперервну роботу Uklon було прийняте для забезпечення громадян мобільністю в умовах кризи. Микола Сорока, керівник напрямку GR в компанії, підкреслив важливість цього кроку: «Цілодобова робота сервісу — це перш за все питання гуманітарної безпеки, яке дозволяє людям вчасно дістатись до медичних закладів або отримати необхідну допомогу в умовах енергетичних відключень».
Промокоди на підтримку громадян
Для того, щоб допомогти людям у важких умовах, Uklon виділяє 3 мільйони гривень на промокоди. Вони будуть розподілені через органи місцевої влади для покриття витрат на поїздки до пунктів незламності.
Умови для пересування в комендантську годину
Варто зазначити, що для пересування в комендантську годину необхідна перепустка. Однак умови можуть змінюватися залежно від рішень обласних військових адміністрацій.
Винятки
Сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі, а також у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові.
Підтримка від місцевої влади
Uklon активно співпрацює з органами місцевого самоврядування для забезпечення безперебійної роботи та надання необхідної підтримки громадянам. Компанія очікує на підтримку місцевих властей для подальшої допомоги в умовах кризової ситуації.
З 22 січня 2026 року застосунки Uklon забезпечать постійну доступність послуг для українців у найскладніших умовах, сприяючи їх безпеці та мобільності.
