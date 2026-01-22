Close Menu
Актуально
Підписатися
Четвер, 22 Січня

З 22 січня Uklon працюватиме цілодобово у 19 містах: де доступні послуги виклику авто та доставки

Розповідаємо, у яких містах Uklon працюватиме цілодобово та як скористатися послугами.
Дяченко Олена  Украина Коментарів немає2 хвилин читання
З 22 січня Uklon працюватиме цілодобово у 19 містах: де доступні послуги виклику авто та доставки
З 22 січня Uklon працюватиме цілодобово у 19 містах: де доступні послуги виклику авто та доставки

З 22 січня 2026 року популярний сервіс виклику авто Uklon запускає цілодобову роботу в 19 містах України. Це рішення стало відповіддю на заклик президента країни щодо підтримки громадян у складних умовах енергетичної кризи. Про це розповідає Преса України з посиланням на РБК-Україна.

Міста, де Uklon працюватиме без перерви

З 00:00 22 січня застосунки Uklon для виклику авто та доставки починають працювати цілодобово в таких містах:

  • Центр і північ: Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси.
  • Захід: Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці.
  • Південь і схід: Кам’янське, Одеса.

Нагадаємо, що КиївЛьвів та Ужгород вже мали доступ до цілодобових послуг Uklon.

Що передбачає цілодобова робота сервісу?

Це рішення було ухвалене компанією у відповідь на надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері. Водії, що мають перепустки, зможуть допомагати людям доїжджати до:

  • Пунктів незламності та обігріву;
  • Медичних установ;
  • Вокзалів.

Гуманітарна місія Uklon

Рішення про безперервну роботу Uklon було прийняте для забезпечення громадян мобільністю в умовах кризи. Микола Сорока, керівник напрямку GR в компанії, підкреслив важливість цього кроку: «Цілодобова робота сервісу — це перш за все питання гуманітарної безпеки, яке дозволяє людям вчасно дістатись до медичних закладів або отримати необхідну допомогу в умовах енергетичних відключень».

Промокоди на підтримку громадян

Для того, щоб допомогти людям у важких умовах, Uklon виділяє 3 мільйони гривень на промокоди. Вони будуть розподілені через органи місцевої влади для покриття витрат на поїздки до пунктів незламності.

Умови для пересування в комендантську годину

Варто зазначити, що для пересування в комендантську годину необхідна перепустка. Однак умови можуть змінюватися залежно від рішень обласних військових адміністрацій.

Винятки

Сервіс не працюватиме в комендантську годину в Буковелі, а також у ДніпріЗапоріжжіКривому РозіМиколаєвіСумахХарковіХерсоні та Чернігові.

Підтримка від місцевої влади

Uklon активно співпрацює з органами місцевого самоврядування для забезпечення безперебійної роботи та надання необхідної підтримки громадянам. Компанія очікує на підтримку місцевих властей для подальшої допомоги в умовах кризової ситуації.

З 22 січня 2026 року застосунки Uklon забезпечать постійну доступність послуг для українців у найскладніших умовах, сприяючи їх безпеці та мобільності.

Раніше ми розповідали, як знайти пункти обігріву в Києві.

Post Views: 8
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.