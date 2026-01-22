День Соборності України: коли започаткували свято і чому воно важливе сьогодні

День Соборності України — це одне з важливих національних свят, яке відзначається щорічно 22 січня. Це свято має глибоке історичне та патріотичне значення для українського народу, адже воно символізує єдність та незалежність держави. Преса України з посиланням на УП розповідає, що саме означає цей день для України, чому його почали святкувати та чому це свято є таким важливим.

Історія святкування Дня Соборності України

День Соборності України було започатковано 22 січня 1919 року, коли було проголошено акт злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Цей акт об’єднання двох частин України мав на меті створення єдиної, незалежної держави. Подія відбулася на Софіївській площі в Києві, де представники обох урядів підписали важливий акт, що мав на меті створення соборної України.

Проте через складну політичну ситуацію та вплив інших держав, повне об’єднання не відбулося, і Україна на деякий час залишалася поділеною. Попри це, ідея соборності залишалася важливим символом національного відродження.

Початок святкування

Офіційне святкування Дня Соборності почалося значно пізніше, після здобуття незалежності України. У 1991 році, після проголошення незалежності України, День Соборності отримав нове значення і став офіційним святом. У 1999 році Верховна Рада України постановила відзначати 22 січня як День Соборності, підкреслюючи важливість єдності та національної незалежності.

Чому це свято важливе для України

День Соборності є символом не лише історичної єдності, але й сучасного прагнення до політичної та територіальної цілісності України. Це свято нагадує кожному громадянину про необхідність зберігати єдність і підтримувати незалежність держави, особливо в умовах зовнішніх загроз.

Зокрема, під час війни з Росією та анексії Криму, ідеї соборності стали ще більш актуальними. Українці об’єдналися навколо захисту своєї території, що зробило це свято ще важливішим, адже воно є виразом стійкості нації та її готовності боротися за свою свободу і незалежність.

Роль Дня Соборності у формуванні національної ідентичності

Це свято сприяє вихованню патріотизму серед українців, особливо серед молоді. День Соборності нагадує про важливість збереження національних традицій, культури та мови. Він має також важливе значення для тих, хто проживає за межами України, адже підкреслює важливість єдності не лише на території держави, а й серед українців у всьому світі.

Відзначення Дня Соборності

На День Соборності традиційно відбуваються різноманітні урочистості, включаючи покладання квітів до пам’ятників національним героям, проведення тематичних лекцій, зустрічей та культурних заходів. Символічним є те, що цього дня часто проводяться акції, спрямовані на підтримку територіальної цілісності України, зокрема, акція «Живий ланцюг», коли люди стоять в єдиному ланцюгу, що символізує єдність і неподільність України.

День Соборності України — це не просто історична подія, а й важливе нагадування для кожного українця про необхідність підтримувати єдність, незалежність та цілісність своєї держави. Це свято символізує готовність народу до боротьби за свою свободу і єдність, що є надзвичайно важливим в умовах сучасних викликів.

Також ми ділились найкращими привітаннями до Дня Соборності України 2026.