День Соборності України відзначається щорічно 22 січня. Це свято має велике значення для українців, адже воно символізує єдність усіх українських земель, що відбулося 22 січня 1919 року, коли був проголошений Акт Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) і Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР). Це був важливий крок до об’єднання українських земель після розпаду великих імперій, таких як Російська та Австро-Угорська, пише Преса України.

Значення цього свята виходить за межі історичної дати. Воно актуальне у контексті сьогодення, коли питання територіальної цілісності та єдності держави залишається одним із ключових для українського суспільства. День Соборності — це не лише згадка про минуле, а й нагадування про важливість спільних зусиль у розвитку держави й захисті її незалежності. Для багатьох українців цей день стає приводом подумати про власну роль у зміцненні суспільства, державності та підтримці демократичних цінностей. Тому не дивно, що до 22 січня приурочують численні освітні проєкти, дискусійні клуби і молодіжні ініціативи.

Привітання з Днем Соборності України 2026

У День Соборності України важливо не тільки згадувати історичні події, але й передавати теплі слова підтримки та єдності.

Вітаю з Днем Соборності України! Нехай це свято нагадує нам, що сила держави народжується з єдності людей, спільних цінностей і взаємної підтримки. Бажаю, щоб у кожному місті й селі панували мир, злагода та впевненість у завтрашньому дні. Нехай українська єдність буде не лише символом, а й щоденною дією у справах і вчинках. Міцного здоров’я, витримки та світлих новин для вас і ваших близьких.

З Днем Соборності України! Бажаю, щоб у серці завжди жила віра в нашу спільну силу та здатність триматися разом у найскладніші моменти. Нехай у країні міцніє порозуміння, а в кожній родині зростають підтримка й любов. Хай пам’ять про Акт Злуки надихає берегти єдність і цінувати свободу. Нехай мир і добробут стають реальністю щодня, а не лише мрією.

Щиро вітаю з Днем Соборності України! Нехай це свято об’єднує думки, серця і добрі справи, нагадуючи: разом ми здатні на більше. Бажаю, щоб у вашому житті було більше впевненості, стабільності та тепла. Нехай українська єдність проявляється у взаємній повазі, допомозі й небайдужості. Хай кожен день приносить сили будувати майбутнє для себе й країни.

Вітаю з Днем Соборності! Нехай у цей день особливо відчувається, що Україна — це спільний дім для всіх нас, незалежно від міста, регіону чи поглядів. Бажаю миру, справедливості та добрих людей поруч. Нехай історія єдності надихає на мудрі рішення, взаємну підтримку та щире порозуміння. Хай Україна буде сильною, а ви — щасливими й захищеними.

Зі святом Соборності України! Бажаю, щоб у кожного з нас вистачало сил берегти єдність і підтримувати тих, хто поруч. Нехай українська згуртованість допомагає долати труднощі, а віра в майбутнє — не згасає. Хай цей день нагадає, що ми маємо спільну історію, культуру та мрію про мирну країну. Добра, надії та тепла вашій родині.

Вітаю з Днем Соборності України! Нехай 22 січня стане ще одним приводом відчути гордість за свій народ і повагу до його історії. Бажаю, щоб єдність проявлялася у щирості, у взаємодопомозі та у спільній відповідальності за майбутнє. Нехай у домі буде спокій, у серці — впевненість, а в країні — мир. Хай Україна щодня стає сильнішою завдяки людям.

З Днем Соборності! Бажаю, щоб ми завжди пам’ятали: єдність — це не лише гасло, а щоденна праця над собою і над відносинами з людьми. Нехай у вашому житті буде більше ясності, підтримки та добрих новин. Бажаю, щоб Україна зберігала цілісність і впевнено рухалася вперед. Хай цей день дарує натхнення та віру в перемогу добра.

Щиро вітаю з Днем Соборності України! Нехай пам’ять про об’єднання українських земель додає нам сили й наснаги бути разом у важливих питаннях. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої стійкості та спокою в серці. Нехай у кожній справі вас супроводжують взаємоповага й підтримка близьких. Хай Україна буде єдиною, вільною та мирною.

Вітаю зі святом єдності! Нехай у цей день кожен відчує, що Україна — одна, і наша сила в солідарності та добрих вчинках. Бажаю тепла у родині, мудрості у рішеннях і сміливості у планах. Нехай надія стане опорою, а віра — джерелом сил. Хай соборність буде відчутною у щоденному житті, а не лише на святкових плакатах.

З Днем Соборності України! Бажаю, щоб у нашому суспільстві ставало більше довіри, поваги та взаємної підтримки. Нехай кожен день наближає Україну до миру, справедливості й добробуту. Бажаю вам і вашим рідним здоров’я, безпеки та світлих новин. Хай єдність буде нашим спільним захистом і натхненням.

Вітаю з Днем Соборності! Нехай цей день нагадає, що українці сильні тоді, коли тримаються разом і чують один одного. Бажаю, щоб у вашому житті було більше радості, спокою та підтримки. Нехай випробування роблять нас мудрішими, а не роз’єднують. Хай Україна буде єдиною, а кожна родина — в безпеці.

Зі святом Соборності України! Бажаю, щоб у серці жила гордість за країну та вдячність тим, хто виборював і виборює її свободу. Нехай мир і злагода повертаються у кожен дім, а добробут зростає завдяки спільним зусиллям. Бажаю вам наснаги, витримки та тепла людських стосунків. Хай єдність буде нашою силою сьогодні й завтра.

Вітаю з Днем Соборності! Нехай це свято об’єднує нас у прагненні до миру, взаємоповаги та спільної відповідальності. Бажаю, щоб Україна ставала міцнішою, а кожна людина відчувала підтримку держави і громади. Нехай у житті буде більше ясних перспектив та добрих зустрічей. Хай цей день надихає на вчинки, що роблять країну кращою.

З Днем Соборності України! Бажаю, щоб наша єдність була не лише пам’яттю про 1919 рік, а живою силою у сьогоденні. Нехай у ваших планах буде впевненість, у серці — спокій, а поруч — надійні люди. Бажаю, щоб країна розвивалася, а кожна родина жила з відчуттям захищеності. Хай 22 січня дарує віру в краще майбутнє.

Вітаю зі святом! Нехай День Соборності нагадує, що справжня сила — у згуртованості, чесності та взаємній підтримці. Бажаю вам здоров’я, витримки та мудрості, щоб проходити складні часи гідно. Нехай добрі люди зустрічаються частіше, а новини радують. Хай Україна залишається єдиною і вільною, а ви — спокійними за своїх близьких.

З Днем Соборності України! Бажаю, щоб українці завжди знаходили в собі сили бути разом, допомагати і підтримувати одне одного. Нехай у кожній родині буде тепло, у кожному серці — надія, а в країні — мир. Бажаю вам світлих днів, стабільності та добробуту. Хай соборність стане не лише символом, а стилем нашого життя.

Вітаю з Днем Соборності! Нехай цей день принесе відчуття внутрішньої опори і впевненості, що ми здатні вистояти завдяки єдності. Бажаю, щоб у суспільстві зростали взаємоповага й відповідальність, а не суперечки. Нехай у вас буде достатньо сил для важливих рішень і нових планів. Хай Україна розвивається і міцніє, а мир стає ближчим.

Зі святом Соборності України! Бажаю, щоб у кожного українця було відчуття плеча поруч і спільної мети. Нехай цей день надихає берегти мову, культуру та цінності, які об’єднують нас поколіннями. Бажаю вам здоров’я, спокою та тепла у стосунках. Хай єдність допомагає долати труднощі й будувати сильну Україну.

Вітаю з Днем Соборності! Нехай у цей день хочеться більше говорити про те, що нас об’єднує, а не розділяє. Бажаю миру, добробуту й справедливості для України та кожної родини. Нехай у вашому житті буде більше стабільності, підтримки й натхнення. Хай наша спільна єдність стане основою для розвитку й перемоги.

З Днем Соборності України! Бажаю, щоб пам’ять про єднання українських земель давала сили триматися разом і йти вперед. Нехай цей день буде теплим, світлим і наповненим вірою в майбутнє. Бажаю вам здоров’я, спокою та щирих людей поруч. Хай Україна буде єдиною, вільною та мирною, а кожен українець відчуває гордість за свій народ.

Короткі SMS-привітання

З Днем Соборності України! Єдності, миру й сили нашій країні! Вітаю з Днем Соборності України! Нехай єдність буде нашою силою! Зі святом Соборності! Миру в Україні та кожній родині! Вітаю! Нехай українці залишаються сильними та єдині! З Днем Соборності України! Злагоди та добробуту! Вітаю з Днем Соборності України! Хай цей день принесе єдність і мир! Зі святом! Нехай Україна буде сильною і процвітаючою! З Днем Соборності! Віримо в краще майбутнє нашої країни! Вітаю! Миру та гармонії в серці й країні! Зі святом! Бажаю тепла, спокою та взаємопідтримки! З Днем Соборності! Нехай буде більше добра й злагоди! Вітаю! Хай цей день об’єднує нас на шляху до миру! З Днем Соборності! Щастя та здоров’я вам і вашим близьким! Вітаю з Днем Соборності України! Бажаю добра, миру і єдності! Зі святом! Нехай серце палає від гордості за Україну! Вітаю! Бажаю тепла, любові і єдності в нашій країні! З Днем Соборності! Мирного неба і спокою в серці! Вітаю! Нехай цей день буде наповнений вірою в єдність! Зі святом! Єдності в серці та мирної атмосфери в країні! Вітаю! Бажаю здоров’я, сили і спільного прагнення до добра!

Листівки з Днем Соборності України

