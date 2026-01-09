Переїзд до Гренландії для українців — це складний, але цілком реальний крок для тих, хто шукає нові можливості, роботу чи бажає змінити спосіб життя. Гренландія — велика територія з невеликою кількістю населення, яка адміністративно належить Данії, тому міграційні правила пов’язані із датською імміграційною системою. Преса України розповідає, хто може переїхати, які документи потрібні, скільки це коштує та які основні умови для життя в Гренландії.

Хто може переїхати до гренландії

Проблема переїзду до Гренландії для українців полягає в тому, що прямої програми для імміграції саме до Гренландії немає. Оскільки Гренландія є автономною територією в складі Королівства Данія, українцям спочатку потрібно отримати дозвіл на проживання в Данії, а вже потім оформляти переїзд до Гренландії. Основні категорії осіб, які можуть подати на дозвіл:

Робота в Гренландії або Данії — найпоширеніший шлях. Якщо у вас є контракт з роботодавцем, він може допомогти отримати робочу візу та дозвіл на проживання. Навчання — вступ до датського або гренландського університету чи навчального закладу. Об’єднання з сім’єю — якщо у вас є родичі з правом проживання в Данії/Гренландії. Статус біженця / гуманітарні причини — можливий, але складний шлях, що потребує окремої юридичної консультації.

Це означає, що без робочого контракту або іншої підстави для довготривалого перебування переїзд буде майже неможливим.

Які документи потрібні для переїзду

Переїзд до Гренландії з України потребує оформлення датської візи та дозволу на проживання. Основні документи, які знадобляться:

Закордонний паспорт — основний документ для подачі на візу. Дозвіл на проживання — дозволяє легально проживати та працювати. Контракт з роботодавцем — якщо ви їдете на роботу. Підтвердження фінансових ресурсів — потрібно для студентів або самозабезпечення. Медична страховка — обов’язкова для перебування. Освітні документи — потрібні для навчання або працевлаштування. Сертифікат знання мови — англійська чи данська (інколи потрібний).

Важливо: кожна категорія візи має свої вимоги, тому перед подачею необхідно уточнити перелік документів на сайті імміграційної служби Данії або в консульстві.

Скільки коштує переїзд

Переїзд до Гренландії може бути дорогим як у грошовому, так і у часовому вимірі. Основні витрати включають:

Візові та адміністративні збори — оплата подачі документів до імміграційної служби.

— оплата подачі документів до імміграційної служби. Квитки на літак — переліт з України до Данії, а далі до Гренландії може бути дорогим (часто потрібні пересадки).

— переліт з України до Данії, а далі до Гренландії може бути дорогим (часто потрібні пересадки). Медична страховка — обов’язковий елемент для отримання дозволу.

— обов’язковий елемент для отримання дозволу. Початкові витрати на проживання — оренда житла, харчування, транспорт.

— оренда житла, харчування, транспорт. Курси мови — при потребі вивчення англійської або данської.

У середньому перші витрати можуть становити від 1000 до 3000 євро, залежно від обставин, тривалості процесу та локальних цін. Навіть після переїзду життя в Гренландії може бути дорожчим, ніж у більшості європейських країн, через високі витрати на продукти та логістику.

Умови життя в гренландії

Гренландія — це особлива частина світу, де клімат, культура та побут значно відрізняються від України. Основні умови життя:

Клімат — суворий арктичний, довгі зимові морози та коротке літо.

— суворий арктичний, довгі зимові морози та коротке літо. Мова — офіційні мови — гренландська (калалісут) та датська. Англійська часто використовується в роботі та освіті.

— офіційні мови — гренландська (калалісут) та датська. Англійська часто використовується в роботі та освіті. Ринок праці — обмежений, багато вакансій пов’язані з рибальством, готельним бізнесом, будівництвом чи послугами.

— обмежений, багато вакансій пов’язані з рибальством, готельним бізнесом, будівництвом чи послугами. Проживання — житло може бути дорогим, а вибір обмежений, особливо у невеликих населених пунктах.

Життя в Гренландії приваблює тих, хто любить тишу, природу, холодний клімат та готовий до викликів, водночас воно потребує адаптації та терпіння.

Чому люди зараз шукають можливість переїхати до Гренландії

Запити в Google про “переїзд до Гренландії” різко зросли в останні місяці на тлі чуток про можливі виплати від США за підтримку відокремлення Гренландії від Данії. Це сталося після того, як адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа розглядала можливість виплатити жителям Гренландії до $100 тис. за підтримку приєднання острова до США.

Хоча ця ідея так і не була реалізована, вона привернула увагу до Гренландії і створила додаткові стимули для тих, хто шукає можливість змінити місце проживання. Зокрема, такий інтерес пов’язаний із перспективами для бізнесу, приростом інвестицій у розвиток території, а також можливістю отримати фінансову підтримку від США у разі переходу Гренландії під їх юрисдикцію. Ці фактори стали вагомими аргументами для тих, хто мріє про нові можливості та переїзд до Гренландії, навіть якщо обіцянки Трампа залишилися лише чутками.

