У Черкаській області 21 січня 2026 року буде застосовано графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетичній системі України, що виникла через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Черкасиобленерго“. Там зазначили, що такі заходи необхідні для підтримки стабільності енергопостачання.
Графік відключень на 21 січня
Черга 1.1
- 00:00 – 04:30
- 06:00 – 10:30
- 12:00 – 16:30
- 18:30 – 22:00
Черга 1.2
- 01:00 – 05:30
- 07:00 – 11:30
- 13:00 – 17:30
- 19:00 – 22:00
Черга 2.1
- 00:00 – 01:00
- 02:30 – 07:00
- 08:30 – 13:00
- 14:30 – 18:30
- 21:00 – 23:30
Черга 2.2
- 00:00 – 02:00
- 03:30 – 08:00
- 09:30 – 14:00
- 15:30 – 20:00
- 21:30 – 24:00
Черга 3.1
- 00:00 – 03:00
- 04:30 – 09:00
- 10:30 – 15:00
- 16:30 – 20:30
- 23:30 – 24:00
Черга 3.2
- 00:00 – 01:30
- 03:00 – 07:30
- 09:00 – 13:30
- 15:00 – 19:00
- 21:00 – 23:00
Черга 4.1
- 00:00 – 00:30
- 02:00 – 06:30
- 08:00 – 12:30
- 14:00 – 18:30
- 20:30 – 24:00
Черга 4.2
- 00:00 – 03:30
- 05:00 – 09:30
- 11:00 – 15:30
- 17:00 – 21:00
- 23:00 – 24:00
Черга 5.1
- 00:00 – 02:30
- 04:00 – 08:30
- 10:00 – 14:30
- 16:00 – 20:00
- 22:00 – 24:00
Черга 5.2
- 01:30 – 06:00
- 07:30 – 12:00
- 13:30 – 18:00
- 20:00 – 22:30
Черга 6.1
- 00:30 – 05:00
- 06:30 – 11:00
- 12:30 – 17:00
- 18:30 – 21:30
Черга 6.2
- 00:00 – 04:00
- 05:30 – 10:00
- 11:30 – 16:00
- 17:30 – 21:00
- 23:30 – 24:00
Як визначити свою чергу відключення
Графіки відключень публікуються на офіційному сайті “Черкасиобленерго” та поділяються на шість черг. Кожен споживач може перевірити свою чергу в спеціальному розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень”. Для зручності, на сайті також надано детальний опис кожного графіка, щоб ви могли дізнатися, коли саме плануються відключення в вашому районі.
Пам’ятайте, що відключення електроенергії є тимчасовими заходами, необхідними для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи країни в умовах війни.
