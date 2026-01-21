У Черкаській області 21 січня 2026 року буде застосовано графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетичній системі України, що виникла через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Черкасиобленерго“. Там зазначили, що такі заходи необхідні для підтримки стабільності енергопостачання.

Графік відключень на 21 січня

Черга 1.1

00:00 – 04:30

06:00 – 10:30

12:00 – 16:30

18:30 – 22:00

Черга 1.2

01:00 – 05:30

07:00 – 11:30

13:00 – 17:30

19:00 – 22:00

Черга 2.1

00:00 – 01:00

02:30 – 07:00

08:30 – 13:00

14:30 – 18:30

21:00 – 23:30

Черга 2.2

00:00 – 02:00

03:30 – 08:00

09:30 – 14:00

15:30 – 20:00

21:30 – 24:00

Черга 3.1

00:00 – 03:00

04:30 – 09:00

10:30 – 15:00

16:30 – 20:30

23:30 – 24:00

Черга 3.2

00:00 – 01:30

03:00 – 07:30

09:00 – 13:30

15:00 – 19:00

21:00 – 23:00

Черга 4.1

00:00 – 00:30

02:00 – 06:30

08:00 – 12:30

14:00 – 18:30

20:30 – 24:00

Черга 4.2

00:00 – 03:30

05:00 – 09:30

11:00 – 15:30

17:00 – 21:00

23:00 – 24:00

Черга 5.1

00:00 – 02:30

04:00 – 08:30

10:00 – 14:30

16:00 – 20:00

22:00 – 24:00

Черга 5.2

01:30 – 06:00

07:30 – 12:00

13:30 – 18:00

20:00 – 22:30

Черга 6.1

00:30 – 05:00

06:30 – 11:00

12:30 – 17:00

18:30 – 21:30

Черга 6.2

00:00 – 04:00

05:30 – 10:00

11:30 – 16:00

17:30 – 21:00

23:30 – 24:00

Як визначити свою чергу відключення

Графіки відключень публікуються на офіційному сайті “Черкасиобленерго” та поділяються на шість черг. Кожен споживач може перевірити свою чергу в спеціальному розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень”. Для зручності, на сайті також надано детальний опис кожного графіка, щоб ви могли дізнатися, коли саме плануються відключення в вашому районі.

Пам’ятайте, що відключення електроенергії є тимчасовими заходами, необхідними для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи країни в умовах війни.

