Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 21 Січня

Як працюватимуть графіки погодинних відключень електроенергії на Черкащині 21 січня

21 січня в Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії. Дізнайтесь актуальний розклад відключень.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає2 хвилин читання
Як працюватимуть графіки погодинних відключень електроенергії на Черкащині 21 січня
Як працюватимуть графіки погодинних відключень електроенергії на Черкащині 21 січня

У Черкаській області 21 січня 2026 року буде застосовано графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергетичній системі України, що виникла через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу компанії “Черкасиобленерго“. Там зазначили, що такі заходи необхідні для підтримки стабільності енергопостачання.

Графік відключень на 21 січня

Черга 1.1

  • 00:00 – 04:30
  • 06:00 – 10:30
  • 12:00 – 16:30
  • 18:30 – 22:00

Черга 1.2

  • 01:00 – 05:30
  • 07:00 – 11:30
  • 13:00 – 17:30
  • 19:00 – 22:00

Черга 2.1

  • 00:00 – 01:00
  • 02:30 – 07:00
  • 08:30 – 13:00
  • 14:30 – 18:30
  • 21:00 – 23:30

Черга 2.2

  • 00:00 – 02:00
  • 03:30 – 08:00
  • 09:30 – 14:00
  • 15:30 – 20:00
  • 21:30 – 24:00

Черга 3.1

  • 00:00 – 03:00
  • 04:30 – 09:00
  • 10:30 – 15:00
  • 16:30 – 20:30
  • 23:30 – 24:00

Черга 3.2

  • 00:00 – 01:30
  • 03:00 – 07:30
  • 09:00 – 13:30
  • 15:00 – 19:00
  • 21:00 – 23:00

Черга 4.1

  • 00:00 – 00:30
  • 02:00 – 06:30
  • 08:00 – 12:30
  • 14:00 – 18:30
  • 20:30 – 24:00

Черга 4.2

  • 00:00 – 03:30
  • 05:00 – 09:30
  • 11:00 – 15:30
  • 17:00 – 21:00
  • 23:00 – 24:00

Черга 5.1

  • 00:00 – 02:30
  • 04:00 – 08:30
  • 10:00 – 14:30
  • 16:00 – 20:00
  • 22:00 – 24:00

Черга 5.2

  • 01:30 – 06:00
  • 07:30 – 12:00
  • 13:30 – 18:00
  • 20:00 – 22:30

Черга 6.1

  • 00:30 – 05:00
  • 06:30 – 11:00
  • 12:30 – 17:00
  • 18:30 – 21:30

Черга 6.2

  • 00:00 – 04:00
  • 05:30 – 10:00
  • 11:30 – 16:00
  • 17:30 – 21:00
  • 23:30 – 24:00

Як визначити свою чергу відключення

Графіки відключень публікуються на офіційному сайті “Черкасиобленерго” та поділяються на шість черг. Кожен споживач може перевірити свою чергу в спеціальному розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень”. Для зручності, на сайті також надано детальний опис кожного графіка, щоб ви могли дізнатися, коли саме плануються відключення в вашому районі.

Пам’ятайте, що відключення електроенергії є тимчасовими заходами, необхідними для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи країни в умовах війни.

Раніше ми розповідали, як знайти найближчий пункт обігріву у Києві.

Post Views: 26
В тему
Додати коментар

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.