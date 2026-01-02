Close Menu
З 1 січня 2026 року набрав чинності закон, згідно з яким батьки можуть отримати одноразову допомогу на суму 50 тисяч гривень при народженні дитини.
В Україні з 1 січня 2026 року набрав чинності закон, згідно з яким батьки можуть отримати одноразову допомогу на суму 50 тисяч гривень при народженні дитини. Це нововведення дозволяє отримати значну фінансову підтримку від держави для кожної нової сім’ї. Щоб оформити виплату, є два способи: звернутися до Пенсійного фонду України або подати заявку через електронний сервіс “еМалятко” в додатку “Дія”.

Як повідомляє Преса України, перша заступниця міністра соціальної політики сім’ї та єдності України Людмила Шемелинець пояснила в ефірі телемарафону, що відтепер кожен батько чи мати можуть подати заяву для отримання допомоги двома способами:

  1. Подати заяву безпосередньо до Пенсійного фонду України.
  2. Оформити заявку через сервіс “еМалятко” в мобільному додатку “Дія”.

Шемелинець зазначила, що оскільки технічна реалізація програми може зайняти деякий час, для тих, хто бажає оформити виплату терміново, найкращим варіантом буде звернення до Пенсійного фонду.

Це важлива новина для родин, які чекають на народження дитини, оскільки 50 тисяч гривень можуть стати суттєвою допомогою на перші потреби.

