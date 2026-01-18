В умовах воєнного стану в Україні свята, присвячені військовим, набули нового, особливого значення. У 2026 році ми матимемо кілька важливих дат, коли можна виразити вдячність тим, хто охороняє мирне небо над рідною землею.

Щоб не забути про ці важливі дні, Преса України, посилаючись на офіційний портал Верховної Ради України, публікує повний список офіційних військових свят на 2026 рік. Збережіть цей календар, щоб мати можливість привітати своїх близьких у ці дати.

Календар військових свят на 2026 рік

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України.

14 березня – День українського добровольця.

26 березня – День Національної гвардії України.

30 квітня – День прикордонника України.

6 травня – День піхоти Збройних Сил України.

18 травня – День резервіста України.

23 травня – День морської піхоти України та День Героїв.

5 липня – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

15 липня – День українських миротворців.

29 липня – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

2 серпня – День Повітряних Сил Збройних Сил України.

8 серпня – День військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України.

29 серпня – День пам’яті загиблих захисників України, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

7 вересня – День воєнної розвідки України.

14 вересня – День танкових військ.

1 жовтня – День захисників та захисниць України.

3 листопада – День інженерних військ.

8 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

4 грудня – День ракетних військ і артилерії.

6 грудня – День Збройних Сил України.

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України.

Що стосується державних свят, то в 2026 році українці продовжать святкувати важливі дати. Серед них:

1 січня – Новий рік,

8 березня – Міжнародний жіночий день,

5 квітня – Великдень для католиків,

12 квітня – Великдень для православних християн за новоюліанським календарем,

1 травня – День праці,

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні,

31 травня – Трійця,

28 червня – День Конституції України,

15 липня – День Української Державності,

24 серпня – День Незалежності України,

1 жовтня – День захисників і захисниць України,

25 грудня – Різдво Христове.

Цей рік стане часом глибокої вдячності і пам’яті про наших захисників та важливі державні дати, які об’єднують нас усіх.

Чи будуть додаткові вихідні

В Україні триває воєнний стан, а це означає, що на період його дії не застосовуються святкові та неробочі дні, передбачені Кодексом законів про працю. Тому додаткових вихідних днів, передбачених на свята, в Україні не буде.

