У середу, 21 січня 2026 року, у Львові та Львівській області будуть введені графіки погодинних відключень електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі України, що виникла через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ. Такі заходи застосовуються для стабілізації енергопостачання в умовах військових дій та відновлення пошкоджених енергооб’єктів. Про це повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго».

Графік погодинних відключень:

1.1 — з 16:30 по 20:00

— з 16:30 по 20:00 1.2 — з 00:00 по 02:30, з 13:00 по 16:30

— з 00:00 по 02:30, з 13:00 по 16:30 2.1 — з 20:00 по 24:00

— з 20:00 по 24:00 2.2 — з 13:00 по 16:30

— з 13:00 по 16:30 3.1 — з 20:00 по 24:00

— з 20:00 по 24:00 3.2 — з 09:30 по 13:00

— з 09:30 по 13:00 4.1 — з 06:00 по 09:30, з 20:00 по 22:00

— з 06:00 по 09:30, з 20:00 по 22:00 4.2 — з 02:30 по 06:00, з 16:30 по 20:00

— з 02:30 по 06:00, з 16:30 по 20:00 5.1 — з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00

— з 06:00 по 09:30, з 16:30 по 20:00 5.2 — з 08:00 по 13:00

— з 08:00 по 13:00 6.1 — з 00:00 по 02:30, з 09:30 по 13:00

— з 00:00 по 02:30, з 09:30 по 13:00 6.2 — з 02:30 по 06:00, з 13:00 по 16:30

Ці графіки застосовуються у зв’язку з необхідністю обмеження споживання електроенергії, щоб забезпечити стабільність енергосистеми під час військових дій та наслідків ракетно-дронових атак.

Як перевірити свою чергу відключень

Для того, щоб дізнатися, до якої черги відключення відноситься ваша адреса, ви можете скористатися кількома доступними способами:

Перевірте на сайті «Львівобленерго» в розділі «Чому немає світла?»; Використовуйте чат-бот «Львівобленерго» у Viber для побутових споживачів; Перевірте через чат-бот «Львівобленерго» у Telegram для побутових споживачів; Використовуйте чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Viber для юридичних осіб; Перевірте через чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Telegram для юридичних споживачів.

Причини введення обмежень

Графіки погодинних відключень електроенергії вводяться через обстріли енергетичних об’єктів Російською Федерацією, що призвело до пошкодження ключових енергетичних інфраструктур. Це необхідний захід для забезпечення сталого функціонування енергосистеми України в умовах війни та забезпечення рівномірного постачання електроенергії всім регіонам.

Львівобленерго закликає мешканців міста та області з розумінням ставитися до обмежень і завчасно готуватися до можливих відключень, щоб мінімізувати незручності під час відключень електропостачання.

