Вівторок, 20 Січня

Погодинний графік відключень на Івано-Франківщині 20 січня: коли і де вимикатимуть світло

На Івано-Франківщині 20 січня 2026 діє графік погодинних відключень електроенергії від «Прикарпаттяобленерго». Публікуємо час знеструмлень для черг 1.1–6.2 та підказуємо, де швидко перевірити свою чергу на сайті й у Viber-боті.
20 січня 2026 року на Івано-Франківщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження застосовуватимуть упродовж доби, тож у різні години можливі тимчасові перерви в електропостачанні. Про введення графіків повідомляє Преса України з посиланням на офіційний Telegram-канал «Прикарпаттяобленерго».

Мешканцям області рекомендують завчасно перевірити свою чергу, щоб спланувати побутові справи та підготуватися до знеструмлень. Також радять регулярно стежити за оновленнями, адже режим роботи мереж може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Графік погодинних відключень на 20.01.2026:

  • 1.1: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00
  • 1.2: 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–21:00, 23:00–00:00
  • 2.1: 02:00–06:00, 10:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
  • 2.2: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–23:00
  • 3.1: 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–21:00, 23:00–00:00
  • 3.2: 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–21:00
  • 4.1: 02:00–06:00, 08:00–12:00, 14:00–18:00, 21:00–23:00
  • 4.2: 00:00–02:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–21:00, 23:00–00:00
  • 5.1: 02:00–06:00, 10:00–14:00, 16:00–19:00, 21:00–23:00
  • 5.2: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–00:00
  • 6.1: 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00
  • 6.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–14:00, 16:00–20:00, 22:00–00:00
“Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти”, – пояснили в енергетичній компанії.

Такі атаки впливають на роботу енергоінфраструктури, через що оператори змушені тимчасово обмежувати споживання, аби збалансувати систему та уникнути аварійних відключень.

Погодинні графіки дозволяють розподіляти навантаження більш рівномірно, щоб електроенергія залишалася доступною для критично важливих об’єктів і якомога більшої кількості споживачів. Саме тому важливо орієнтуватися на офіційні канали та не покладатися на неперевірені повідомлення. Перевірка своєї черги допоможе точніше зрозуміти, у які проміжки доби можуть вимикати світло у вашому населеному пункті.

Дізнатися свою чергу відключень та переглянути актуальні графіки можна кількома способами. Найзручніший варіант — скористатися офіційним сайтом компанії, де інформація доступна на головній сторінці у відповідному розділі. Для тих, хто віддає перевагу швидким повідомленням у месенджерах, працює Viber-бот, який дозволяє оперативно отримувати дані. Також у повідомленнях компанії публікують окреме посилання, за яким можна відкрити графік напряму.

Також ми розповідали, як вимикатимуть світло на Хмельниччині 20 січня.

