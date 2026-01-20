20 січня на Хмельниччині діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть протягом усієї доби, а в різних підчергах перерви у постачанні можуть сумарно становити від 12 до 16 годин. Про запровадження такого режиму повідомили у «Хмельницькобленерго», передає Преса України.

Жителям області радять завчасно підготуватися до можливих знеструмлень, зарядити необхідні пристрої та спланувати використання електроприладів. Також важливо перевірити, до якої підчерги належить ваша адреса, щоб орієнтуватися у прогнозованих годинах без світла.

Графік відключень світла на Хмельниччині на 20 січня

У компанії пояснюють, що визначення підчерги допомагає швидко зрозуміти, коли саме у вашому районі можуть застосовуватися обмеження. Перевірити свою підчергу можна на офіційному ресурсі у розділі «Погодинні відключення», де публікують актуальні дані.

Якщо ж світла немає поза очікуваним графіком або потрібно уточнити деталі, зручніше скористатися онлайн-сервісами підтримки. Через ці канали можна не лише дізнатися причину відключення, а й побачити орієнтовний час відновлення розподілу електроенергії. Для оперативних перевірок «Хмельницькобленерго» рекомендує використовувати чат-боти та спеціальні розділи з інформацією про відключення.

Дізнатися підчергу та перевірити статус електропостачання можна через такі офіційні інструменти: чат-боти у Viber і Telegram, а також сервіси «Відключення за адресою» та «Актуальні відключення». Ці опції зручні тим, що дозволяють отримати інформацію саме по вашій адресі без тривалих пошуків у загальних повідомленнях.

Оновлення в онлайн-системах можуть з’являтися швидше, ніж у сторонніх джерелах, тому користувачам радять орієнтуватися саме на них. За потреби ці ж інструменти допомагають відстежувати зміни протягом дня, якщо графік коригується. Користувачам рекомендують періодично перевіряти дані, аби мати актуальну інформацію щодо відключень.

Раніше ми розповідали, як діятимуть графіки відключень світла на Тернопільщині 20 січня.