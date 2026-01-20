У вівторок, 20 січня, у Львові та на території Львівської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про запровадження обмежень повідомили у «Львівобленерго», передає Преса України.

Застосування графіків пов’язане із загальною ситуацією в енергосистемі, яка залишається складною після ударів по енергооб’єктах. Мешканцям рекомендують заздалегідь перевірити свою чергу та спланувати побутові справи з урахуванням можливих перерв у постачанні. Також варто мати заряджені гаджети та резервні джерела світла на випадок тривалих відключень.

Графік погодинних відключень на 20.01.2026 (Львівобленерго):

1.1: 05:30–12:30, 16:00–21:00, 23:00–24:00

1.2: 02:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00

2.1: 00:00–02:00, 05:00–09:00, 12:30–19:00

2.2: 02:00–05:30, 09:00–12:30, 16:00–21:00, 23:00–24:00

3.1: 00:00–03:30, 07:30–14:30, 17:30–20:30, 23:00–24:00

3.2: 00:00–02:00, 06:00–12:30, 16:00–22:30

4.1: 02:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–23:00

4.2: 00:00–02:00, 05:30–09:00, 11:30–17:30, 20:30–23:00

5.1: 00:00–05:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00

5.2: 02:00–07:30, 10:00–16:00, 19:30–23:00

6.1: 03:30–09:00, 12:30–19:30

6.2: 00:00–02:00, 05:30–11:30, 14:30–19:30, 22:30–24:00

За інформацією Укренерго, 20 січня погодинні графіки відключень застосовуватимуться в усіх регіонах України. Причиною введення обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак, які пошкодили частину енергетичної інфраструктури та вплинули на можливість стабільно покривати споживання.

Погодинні відключення використовують як інструмент балансування системи, щоб зменшити навантаження в пікові години та уникнути аварійних знеструмлень. У таких умовах важливо орієнтуватися на офіційні канали енергокомпанії, адже графіки можуть уточнюватися залежно від ситуації в мережі. У «Львівобленерго» наголошують, що актуальна інформація про черги доступна онлайн і в чат-ботах.

Дізнатися, до якої черги відключень належить ваша адреса, можна кількома способами. Компанія пропонує як варіант для побутових споживачів, так і окремі канали для бізнесу та юридичних осіб, щоб інформація була максимально швидкою і зручною. Нижче наведено перелік офіційних способів перевірки черги.

На сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла?»

у розділі У чат-боті «Львівобленерго» у Viber (для побутових споживачів)

у (для побутових споживачів) У чат-боті «Львівобленерго» у Telegram (для побутових споживачів)

у (для побутових споживачів) У чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Viber (для юридичних споживачів)

у (для юридичних споживачів) У чат-боті «Львівобленерго Бізнес» у Telegram (для юридичних споживачів)

