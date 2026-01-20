На Черкащині упродовж доби 20 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують через напружену ситуацію в енергосистемі України, що виникла внаслідок обстрілів РФ об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Черкасиобленерго».

Жителів області просять завчасно перевірити свою чергу та спланувати користування електроприладами відповідно до графіка. Графіки можуть застосовуватися протягом доби за визначеними проміжками часу.

Причина введення погодинних обмежень — необхідність збалансувати роботу енергосистеми та зменшити навантаження у пікові години. Такі заходи використовують, коли через пошкодження мереж чи дефіцит потужності неможливо гарантувати стабільне електропостачання для всіх споживачів одночасно.

У «Черкасиобленерго» зазначають, що графіки сформовано за чергами, аби розподіл обмежень був більш рівномірним. Споживачам радять стежити за оновленнями та враховувати можливі коригування, якщо ситуація в енергетиці змінюватиметься. Нижче наведені години, коли електропостачання може бути тимчасово відсутнім для кожної підчерги.

Години відсутності електропостачання (20 січня):

1.1 — 00:00–03:00, 06:00–10:30, 12:00–16:30, 18:00–22:00

1.2 — 02:00–05:00, 07:00–11:30, 13:00–17:30, 19:00–22:00

2.1 — 03:00–07:00, 09:00–13:30, 15:00–19:00, 21:00–24:00

2.2 — 00:00–02:00, 05:00–08:00, 10:00–14:00, 15:30–20:00, 22:00–24:00

3.1 — 00:00–02:00, 06:00–09:00, 10:30–15:00, 16:30–20:00, 23:00–24:00

3.2 — 00:00–02:00, 04:00–08:00, 10:00–14:30, 16:00–20:00, 22:00–24:00

4.1 — 02:00–06:00, 08:00–12:30, 14:00–18:00, 20:00–23:00

4.2 — 00:00–03:00, 06:00–09:00, 11:00–15:30, 17:00–21:00, 23:00–24:00

5.1 — 03:00–07:00, 09:00–13:00, 14:30–19:00, 22:00–24:00

5.2 — 03:00–06:00, 08:00–12:00, 13:30–18:00, 20:00–22:00

6.1 — 02:00–04:00, 08:00–11:00, 12:30–17:00, 19:00–23:00

6.2 — 00:00–03:00, 07:00–10:00, 11:30–16:00, 17:30–22:00

У компанії уточнили, що графіки погодинних відключень розподілені на шість черг, і кожен споживач може перевірити, до якої саме черги він належить. Для цього потрібно відкрити відповідний розділ на офіційному ресурсі оператора та знайти свою адресу або прив’язку до черги у переліку. Після визначення черги можна швидко зрозуміти, в які години ймовірні перерви електропостачання саме у вашому населеному пункті чи районі.

Також варто підготувати резервні джерела світла, зарядити телефони та павербанки, а чутливу техніку за можливості під’єднати через стабілізатор або мережевий фільтр.

Ознайомитися з інформацією можна у розділі «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» на сайті «Черкасиобленерго».

