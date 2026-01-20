На Тернопільщині у вівторок, 20 січня, запровадять графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє Преса України з посиланням на офіційний телеграм-канал «Тернопільобленерго».

Енергетики наголошують, що такі обмеження застосовують для стабілізації роботи мережі та рівномірного розподілу навантаження впродовж доби. Жителям області радять заздалегідь перевірити актуальний розклад для своєї адреси, щоб спланувати користування електроприладами та підзарядку гаджетів. Також варто підготувати альтернативні джерела освітлення на випадок триваліших знеструмлень.

Графік відключень світла на Тернопільщині на 20 січня

У «Тернопільобленерго» окремо попередили, що графік може змінюватися протягом дня. Це означає, що час відключень здатен коригуватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі та навантаження на мережі. Щоб отримувати найсвіжішу інформацію, споживачам рекомендують регулярно звірятися з офіційними оновленнями, а не орієнтуватися лише на попередні повідомлення.

Найзручніше перевіряти дані на сайті підприємства, де вони публікуються у відповідному розділі. Ознайомитися з графіком можна на офіційному ресурсі у розділі «Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області».

