Реал Мадрид продовжує свій шлях у поточному розіграші Ліга чемпіонів матчем проти Монако. Поєдинок сьомого туру відбудеться 20 січня на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» та розпочнеться о 22:00. Для іспанського гранда це буде третя гра поспіль під керівництвом Альваро Арбелоа, який нещодавно очолив команду. Матч має важливе турнірне значення, адже боротьба за прямий вихід у плей-оф ще далека від завершення. Про це розповідає Преса України з посиланням на UA Football.

Стан «Реала» після зміни головного тренера

«Реал» підходить до гри в умовах кадрової та психологічної нестабільності. Зміна тренера стала наслідком внутрішніх конфліктів між гравцями та Хабі Алонсо, який залишив посаду головного наставника. Дебют Арбелоа в офіційному матчі виявився невдалим — поразка від «Альбасете» у Кубку Іспанії викликала хвилю критики. Водночас перемога над «Леванте» у Ла Лізі з рахунком 2:0 показала, що команда поступово адаптується до нових вимог. У другому таймі того матчу мадридці виглядали більш зібраними та ефективними в атаці.

Турнірне становище в Лізі чемпіонів

Єврокубкова кампанія для «Реала» складається нерівно. Після трьох перемог на старті команда зазнала двох поразок у трьох турах, поступившись «Ліверпулю» та «Манчестер Сіті». Наразі мадридці йдуть сьомими в таблиці, і пряме потрапляння до 1/8 фіналу ще не гарантоване. Водночас навіть одна перемога в наступних матчах може суттєво покращити позиції клубу. Саме тому матч із «Монако» розглядається як ключовий у контексті боротьби за плей-оф.

Кадрові новини та орієнтовний склад господарів

Проблеми зі складом залишаються однією з головних тем для тренерського штабу «Реала». Через травми не зіграють Антоніо Рюдігер, Едер Мілітао, Ферлан Менді та Родріго, а Альваро Каррерас пропустить матч через дискваліфікацію. Позитивом є повернення до заявки українського голкіпера Андрія Луніна. Очікується, що з перших хвилин на поле вийдуть Куртуа, Карвахаль, Асенсіо, Хейсен, Фран, Чуамені, Камавінга, Гюлер, Вальверде, Вінісіус та Мбаппе.

«Монако»: контраст між чемпіонатом і єврокубками

Французький клуб проводить складний сезон у Лізі 1, де після вдалого старту команда почала регулярно втрачати очки. Сім поразок в останніх восьми турах відкинули «Монако» на дев’яту позицію, далеко від єврокубкової зони. Водночас у Лізі чемпіонів монегаски виглядають значно переконливіше. Дев’ять набраних очок у шести матчах дозволяють команді залишатися в зоні плей-оф, а матчі проти топ-суперників показали вміння нав’язувати боротьбу навіть фаворитам.

Кадрова ситуація та очікуваний склад гостей

До Мадрида «Монако» приїде не в оптимальному складі. У лазареті перебувають Поль Погба, Такумі Мінаміно, Мохаммед Салісу, Лукас Градецький та Крістіан Мавісса, а Крепін Діатта й Ламін Камара ще не повернулися після Кубка Африки. Попри це, тренерський штаб розраховує на бойовий склад, у якому очікуються Кен, Ваттара, Керер, Даєр, Кайо Енріке, Акліуш, Закарія, Тезе, Головін, Балогун і Бірет.

Коефіцієнти букмекерів і прогноз на матч

Букмекери вважають «Реал Мадрид» явним фаворитом зустрічі, оцінюючи його перемогу коефіцієнтом 1.32. Нічия пропонується з коефіцієнтом 6.37, а успіх «Монако» — 8.62. Водночас аналітики звертають увагу на турнірну нестабільність господарів і потенціал гостей в атаці. Саме тому популярною виглядає ставка на результативність обох команд. Прогноз експертів на матч — «обидві команди заб’ють» з коефіцієнтом 1.64.

Де дивитися трансляцію матчу в Україні

В Україні матч «Реал Мадрид» – «Монако» можна подивитися в прямому ефірі на платформі MEGOGO, яка володіє правами на трансляцію поєдинків Ліги чемпіонів. Перегляд доступний онлайн через сайт сервісу, мобільні застосунки, а також на Smart TV, що дозволяє обрати зручний формат для вболівальників.

Для доступу до трансляції необхідна активна підписка на спортивний пакет, який включає єврокубкові матчі. MEGOGO пропонує стабільну якість зображення, що робить перегляд максимально комфортним.

