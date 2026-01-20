Close Menu
Вівторок, 20 Січня

Розклад Ліги чемпіонів на 20 січня: хто грає і де дивитися трансляцію матчів онлайн

Розповідаємо про матчі сьомого туру Ліги чемпіонів 20 січня: повний розклад ігор, час початку, а також де дивитися трансляції онлайн в Україні.
Дяченко Олена  Спорт
У вівторок, 20 січня, стартують поєдинки сьомого туру основного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Це буде перший ігровий день туру, в якому заплановано одразу кілька статусних протистоянь.

Найбільшу увагу вболівальників привертає центральна зустріч вечора між «Інтером» та «Арсеналом». Також цього дня зіграють «Олімпіакос» і ПСЖ — клуби, у складах яких виступають українські футболісти Роман Яремчук та Ілля Забарний відповідно. Матчі пройдуть у різний час, тож за потреби можна спланувати перегляд від стартового поєдинку до пізніх ігор. Про це повідомляє Преса України з посиланням на bitbetnews.com.

Розклад усіх матчів дня (20 січня)

  • 17:30. «Кайрат» (Казахстан) — «Брюгге» (Бельгія)
  • 19:45. «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Манчестер Сіті» (Англія)
  • 22:00. «Вільярреал» (Іспанія) — «Аякс» (Нідерланди)
  • 22:00. «Інтер» (Італія) — «Арсенал» (Англія)
  • 22:00. «Копенгаген» (Данія) — «Наполі» (Італія)
  • 22:00. «Олімпіакос» (Греція) — «Байєр» (Німеччина)
  • 22:00. «Реал» (Іспанія) — «Монако» (Франція)
  • 22:00. «Спортинг» (Португалія) — «ПСЖ» (Франція)
  • 22:00. «Тоттенгем» (Англія) — «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Цей сезон є другим розіграшем Ліги чемпіонів після масштабної реформи формату. Замість класичного групового етапу команди виступають у єдиній лізі, де кожен клуб проводить по вісім матчів із різними суперниками.

Далі турнір переходить у стадію плей-оф, яка й надалі відбувається у звичному для вболівальників форматі на вибування. У поточному сезоні українські команди не змогли пробитися до основного етапу змагань.

Фінал Ліги чемпіонів заплановано на 30 травня 2026 року, вирішальний матч прийме Будапешт (Угорщина).

Де дивитися онлайн трансляцію в Україні

В Україні офіційно дивитися матчі Ліги чемпіонів онлайн можна на платформі MEGOGO.

Прямі ефіри ігор доступні в розділі «Спорт» (підрозділ «Футбол») та на тематичних каналах «MEGOGO Футбол», а перегляд відкривається в межах відповідних передплат, зокрема «Спорт», «Максимальна» або «MEGOPACK N+S». 

Частину поєдинків платформа показує безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» (у Т2 та в кабельних мережах), але зазвичай це лише вибрані матчі, тоді як повний пул трансляцій доступний у платному пакеті. 

Також дивитися єврокубки можна через Volia TV, де ці трансляції реалізовані через спеціальні канали MEGOGO та прив’язані до офіційних прав MEGOGO на турніри УЄФА. 

Щоб уникнути блокувань і проблем із якістю, варто користуватися саме офіційними сервісами, адже піратські стріми часто перериваються, мають затримку та можуть нести ризики для пристрою.

Раніше ми розповідали, де зробити ставку на футбол.

