Ім’я Павло, можливо, й не входить до переліку наймодніших у останні роки, однак в Україні воно й досі лишається дуже поширеним і впізнаваним. Його часто обирають за звучання, традиційність і сильну церковну асоціацію. Преса України розповідає, що означає імʼя Павло та як привітати з іменинами.

Значення імені Павло

Павло має давнє коріння і доволі пряме тлумачення. Його початковою основою вважають латинське слово paulus, яке перекладають як «малий», «скромний» або «невеликий». З часом це ім’я поширилося в античному світі, зокрема у грецькомовному середовищі, де його адаптували до місцевої вимови. Особливої популярності Павло набуло завдяки християнству, адже один із найвідоміших апостолів — святий Павло — є ключовою постаттю Нового Завіту. Саме через церковну традицію ім’я закріпилося в багатьох країнах і поколіннях.

Походження та шлях до популярності

Спершу ім’я було відоме в римській культурі, а згодом стало звичним і для греків, і для інших народів, що контактували з античним світом. Справжній «стрибок» у популярності відбувся тоді, коли християнські імена почали активно поширюватися разом із вірою та церковними календарями.

Апостол Павло вважається одним із найвідоміших проповідників раннього християнства, тому ім’я асоціювали з духовною силою, витримкою та розумом. У різних культурах воно легко приживалося, бо має коротку основу й зрозуміле звучання. Через це Павло стало інтернаціональним і водночас зберегло традиційний характер.

Варіанти імені в різних мовах

У багатьох країнах Павло має свої національні форми, які зберігають спільне походження, але відрізняються звучанням. Наприклад, у німецькомовному просторі поширений варіант Пауль, в іспаномовних країнах — Пабло, в італійців — Паоло, в англомовному середовищі — Пол.

У деяких регіонах можна зустріти і форму Паваллі або близькі фонетичні варіанти, що виникли під впливом місцевих діалектів. Такі відмінності не змінюють суті імені, але показують, наскільки широко воно розійшлося світом. Через міжнародність імені людині на ім’я Павло зазвичай легко підібрати «аналог» за кордоном.

Розмовні та пестливі форми

У повсякденному житті Павла часто називають коротко або лагідно — залежно від ситуації й близькості спілкування. Серед найуживаніших варіантів можна почути Паша, Павлик, Павлуня, Павлуша, Павлусь, Пава, а також інші домашні форми.

Такі звертання нерідко стають частиною характеру людини, бо закріплюються в сім’ї чи колі друзів. Водночас в офіційних документах традиційно використовується повна форма — Павло.

Відомі постаті з ім’ям Павло в історії України

Ім’я Павло не раз з’являлося у хроніках, церковній історії та державотворчих подіях. Відомо чимало патріархів, єпископів і святих, які носили це ім’я, тому воно має потужний «історичний фон». В українському контексті часто згадують гетьманів Павла Бута, Павла Скоропадського та Павла Тетерю, адже вони пов’язані з різними періодами боротьби за державність. У літературі й культурі ім’я теж помітне: Павло Грабовський і Павло Загребельний відомі як письменники, Павло Тичина та Павло Русин — як поети, а Павло Чубинський — як етнограф і автор слів гімну України. Ці приклади показують, що ім’я Павло часто носили люди, які залишали слід у суспільстві.

Коли день ангела Павла за новим календарем

Ось повний список дат іменин Павла у 2026 році за новим календарем (новоюліанський стиль):

січень: 4, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 24

4, 9, 10, 14, 15, 17, 20, 24 лютий: 3, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22

3, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22 березень: 4, 7, 10, 16, 17, 27

4, 7, 10, 16, 17, 27 квітень: 16, 27

16, 27 травень: 3, 18, 19, 21, 27

3, 18, 19, 21, 27 червень: 1, 3, 7, 8, 10, 14, 21, 26, 28, 29

1, 3, 7, 8, 10, 14, 21, 26, 28, 29 липень: 1, 7, 16, 28, 30

1, 7, 16, 28, 30 серпень: 17, 21, 23, 27, 29

17, 21, 23, 27, 29 вересень: 10, 17, 24, 25

10, 17, 24, 25 жовтень: 3, 4, 8, 19, 20, 21, 28, 29

3, 4, 8, 19, 20, 21, 28, 29 листопад: 3, 6, 7, 8, 22, 25, 28

3, 6, 7, 8, 22, 25, 28 грудень: 2, 7, 15, 16, 23

Привітання у прозі

Павле, вітаю тебе з іменинами і щиро бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, віри в себе та спокою в серці. Нехай кожен день приносить добрі новини, а поруч будуть люди, які підтримують і надихають. Бажаю сил для великих справ і мудрості для правильних рішень. Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе найкращими шляхами.

Дорогий Павле, з днем ангела! Нехай твоє ім’я буде для тебе символом внутрішньої гідності, доброти та впевненості. Бажаю, щоб у домі панували затишок і тепло, а в роботі — стабільність і визнання. Нехай твої мрії не відкладаються «на потім», а поступово стають реальністю. І нехай здоров’я буде міцним, як твій характер.

Павле, прийми щирі вітання з іменинами! Бажаю тобі ясних думок, сильних рішень і людей поруч, з якими легко та надійно. Нехай життя підкидає приємні сюрпризи, а всі труднощі минають швидко й безболісно. Нехай буде багато приводів пишатися собою і своїми досягненнями. А ангел-охоронець хай оберігає від усього злого.

З днем ангела, Павле! Нехай у тебе завжди вистачає енергії для того, що справді важливе, і часу — для тих, кого любиш. Бажаю добрих зустрічей, вірних друзів і справ, які приносять задоволення. Нехай твоя дорога буде рівною, а серце — спокійним. І хай удача впевнено тримається поруч.

Павле, щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму житті було більше світла, ніж тривог, і більше перемог, ніж сумнівів. Нехай кожна ціль знаходить шлях до реалізації, а кожна мрія — свою можливість. Бажаю підтримки від близьких і поваги від оточення. Нехай твої дні будуть наповнені змістом і теплом.

Дорогий Павле, з днем ангела! Нехай у твоєму серці завжди живе впевненість, що все найкраще попереду. Бажаю здоров’я, яке не підводить, та настрою, який не зникає через дрібниці. Нехай у роботі буде розвиток, у домі — спокій, а в душі — гармонія. І хай добро, яке ти даруєш, повертається сторицею.

Павле, вітаю з іменинами і бажаю тобі внутрішньої сили та мудрості. Нехай ти завжди відчуваєш опору під ногами — в сім’ї, у друзях, у власних принципах. Бажаю, щоб у твоєму житті було місце для відпочинку, щирих розмов і сміливих планів. Нехай доля буде прихильною, а ангел-охоронець — пильним. Миру тобі й тепла.

З днем ангела, Павле! Нехай твій день буде світлим, а рік — продуктивним і щедрим на хороші події. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для радості, подорожей і нових відкриттів. Нехай поруч будуть люди, з якими хочеться ділитися щастям. Бажаю, щоб жодна перешкода не зупиняла твоїх намірів. І хай віра в себе ніколи не слабшає.

Павле, прийми найтепліші вітання з іменинами! Бажаю тобі ясного неба над головою, добрих новин і приємних змін. Нехай твої старання приносять результат, а твої рішення ведуть до успіху. Бажаю, щоб у серці завжди був спокій, а в думках — порядок. Нехай твій ангел завжди підказує правильний шлях.

Дорогий Павле, з днем ангела! Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, які хочеться згадувати з усмішкою. Бажаю тепла в родині, впевненості в завтрашньому дні й натхнення для нових справ. Нехай поруч будуть чесні люди, а навколо — доброзичлива атмосфера. Бажаю міцного здоров’я та невичерпної енергії. І хай вдача завжди буде на твоєму боці.

Павле, вітаю з іменинами! Бажаю тобі сили не здаватися, коли складно, і мудрості не поспішати, коли треба подумати. Нехай доля береже тебе від зайвих розчарувань, а життя дарує більше приводів для радості. Бажаю надійних друзів і щирих розмов без масок. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, навіть у дрібницях.

З днем ангела, Павле! Нехай усе, що ти задумав, складається якнайкраще і без зайвих нервів. Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало сил і можливостей для руху вперед. Нехай у домі буде спокій, у серці — впевненість, а в житті — порядок. Бажаю підтримки від близьких і поваги від колег. І хай кожен день приносить щось добре.

Павле, щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твої старання цінували, а твої мрії не залишалися лише планами. Нехай робота приносить задоволення й розвиток, а відпочинок — справжнє відновлення. Бажаю здоров’я, яке не підводить, і настрою, який надихає. Нехай у твоєму житті буде більше світла, ніж тривоги. І хай ангел береже тебе від неправильних кроків.

Дорогий Павле, з днем ангела! Нехай цей день стане для тебе нагадуванням, що ти маєш підтримку не лише від людей, а й згори. Бажаю тобі міцного здоров’я, спокійної душі й мудрих рішень. Нехай у житті буде порядок у пріоритетах і достаток у всьому потрібному. Бажаю, щоб поруч були ті, з ким легко і тепло. І хай кожен твій день має сенс.

Павле, вітаю з іменинами! Бажаю тобі впевненості в кожному кроці та сміливості у виборі свого шляху. Нехай доля підкидає можливості, а ти вмієш їх вчасно помічати. Бажаю миру в серці, тепла в домі й чесних людей поряд. Нехай турботи будуть дрібними, а радості — великими. І хай ангел-охоронець захищає тебе щодня.

З днем ангела, Павле! Нехай у твоєму житті буде багато причин посміхатися і пишатися собою. Бажаю, щоб тебе оточували люди, які поважають, цінують і вірять у тебе. Нехай мрії поступово здійснюються, а все задумане складається легко. Бажаю здоров’я, сили та натхнення. І хай твій небесний покровитель не залишає тебе ні на мить.

Павле, щиро вітаю з іменинами! Бажаю тобі простих людських радощів: спокійного дому, смачної кави зранку, щирих розмов і теплих обіймів. Нехай важливі справи завершуються успішно, а дрібні проблеми не псують настрою. Бажаю внутрішньої рівноваги й гармонії з собою. І хай ангел завжди підставляє крило в потрібну хвилину.

Дорогий Павле, з днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене добрими подіями, правильними людьми й приємними змінами. Бажаю, щоб у тебе завжди вистачало сил на те, що ти любиш, і часу — на тих, хто тобі дорогий. Нехай робота дає можливості, а відпочинок — натхнення. Бажаю впевненості у завтрашньому дні. І хай ангел береже тебе від усього лихого.

Павле, вітаю з іменинами! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди був чіткий напрям і підтримка на кожному кроці. Нехай планам вистачає ресурсів, а цілям — часу й можливостей. Бажаю тепла від близьких, чесності від друзів і поваги від світу. Нехай у серці живе спокій, а в душі — світло. І хай ангел-охоронець завжди поруч.

З днем ангела, Павле! Нехай у твоєму житті буде більше радості, ніж приводів хвилюватися, і більше добра, ніж випадкових неприємностей. Бажаю здоров’я, яке не підводить, і людей, які не зраджують. Нехай кожен день дає шанс стати сильнішим, мудрішим і щасливішим. Бажаю, щоб все важливе складалося легко. І хай небесний покровитель береже тебе щодня.

СМС-привітання з Днем ангела Павла

З днем ангела, Павле! Миру, здоров’я і тепла поруч.

Павле, вітаю! Нехай ангел завжди оберігає.

З іменинами! Удачі, сил і хороших новин щодня.

Павле, щастя тобі й спокою в серці. Зі святом!

Вітаю з днем ангела! Нехай все складається легко.

Павле, здоров’я й наснаги! З іменинами!

Зі святом, Павле! Нехай поруч будуть «свої» люди.

Вітаю! Нехай твій день буде світлим і добрим.

Павле, успіхів у всьому і міцних нервів. З іменинами!

З днем ангела! Нехай мрії стають планами й здійснюються.

Павле, тепла в домі й миру в душі. Вітаю!

З іменинами! Нехай удача тримається поруч.

Павле, будь щасливим! Ангела-охоронця тобі.

Вітаю з днем ангела! Здоров’я і радості щодня.

Павле, нехай все добре повертається сторицею.

Зі святом! Бажаю сил, спокою й хороших людей поруч.

Павле, хай серце буде легким, а думки — ясними.

Вітаю! Нехай день принесе приємні сюрпризи.

З іменинами, Павле! Достатку, миру і натхнення.

Павле, щирі вітання! Нехай ангел веде правильним шляхом.

Привітання у віршах

У іменини Павлу я бажаю

Лише перемог на життєвому шляху.

І, тебе душевно вітаючи,

Цей тост хочу виголосити.

Нехай тобі супроводжує достаток,

І робота спирається завжди.

І щоб ти, гарний, славний, ставний,

Був таким же довгі роки!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Павла,

Прийми привітання!

***

В день ангела Павла ми з тобою радієм

І сердечно бажаємо, щоб збулись Твої мрії.

Щоб пливло тобі щастя з роси та води,

Щоб жити – не тужити й не знати біди!

А коли б сумувати на мить довелось,

Пам’ятай, що про Тебе турбується хтось.

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

Я в іменини Павлу побажати

Хочу удачі, радості, здоров’я,

І кожен день з посмішкою проводжати,

І кожна мить – з величезною любов’ю,

Нехай життя твоє прекрасним стане знову,

Як ніби десь у казці виявився,

Його таким зроблять любов.

Бажаю, щоб щасливим бути старався.

***

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Павла іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий в нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Павло, тебе вітаємо,

З днем Ангела твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

Павло – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Я в іменини Павлу побажати

Хочу удачі, радості, здоров’я,

І кожен день з посмішкою проводжати,

І кожна мить – з величезною любов’ю,

Нехай життя твоє прекрасним стане знову,

Як ніби десь у казці виявився,

Його таким зроблять любов.

Бажаю, щоб щасливим бути старався.

***

Я помолюсь за Павла всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

Красиві листівки-привітання

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Листівки з Днем ангела Павла

Раніше ми розповідали, як привітати Оксану та Ксенію з іменинами.