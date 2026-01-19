Співачка Олена Тополя заявила про шантаж приватними матеріалами. Вона сказала, що їй погрожували «зливом» інтимного відео та вимагали гроші. Артистка підкреслила, що сором має бути на боці тих, хто порушує межі. Тема стала вірусною в соцмережах, і це посилило тиск на постраждалу, пише Преса України.

Що саме заявила Олена Тополя

За словами співачки, погрози почалися 10 січня 2026 року, і вона одразу подала заяву до поліції. Вона писала, що шантажисти вимагали 75 тисяч доларів і намагалися тиснути. Тополя також зазначала, що частина «версії подій» була брехнею, а дати могли підміняти для дискредитації. Вона оприлюднила фрагменти листування, щоб показати реальність тиску. Окремо артистка попросила медіа й користувачів не поширювати матеріали, бо кожен репост підсилює злочин.

«Моє тіло, моя інтимність — не товар», — наголосила Олена Тополя.

Що говорять в поліції

Нацполіція повідомляла про затримання підозрюваного у вимаганні грошей. Зазначалося, що він вимагав оплату за нерозповсюдження конфіденційної інформації щодо артистки. Відомо, що затриманий — 23-річний мешканець Києва, його затримали за ст. 208 КПК України. Слідчі, за даними повідомлень, оголосили підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання). Санкція статті може передбачати до 12 років ув’язнення.

Чому поширення приватних матеріалів стає проблемою для всіх

Приватні матеріали без згоди людини — це порушення права на приватність. Коли додається вимога грошей, мова йде про шантаж і вимагання, а це кримінальна відповідальність. Масові пересилання роблять тиск сильнішим, бо розширюють аудиторію. Навіть «подивився і забув» підтримує схему, адже підвищує попит і стимулює нові зливи. Тому найкраща реакція — не поширювати, скаржитися на контент і попереджати близьких.

Що робити, якщо вас шантажують

Шантажисти обіцяють «видалити все» після оплати. Важливо не надсилати додаткових матеріалів і не погоджуватися на «перевірки». Потрібно зібрати і зберегти докази, щоб вони не зникли з чатів і каналів. Також варто посилити безпеку акаунтів, бо витоки починаються зі зламу. Нижче — короткий алгоритм, який допомагає діяти тверезо.

Збережіть скриншоти погроз, нікнейми, посилання та часові мітки.

Не платіть і не вступайте в переговори, які затягують ситуацію.

Подайте заяву до поліції та передайте докази одним зібраним пакетом.

Змініть паролі й увімкніть двофакторну автентифікацію у ключових сервісах.

