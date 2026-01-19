У понеділок, 19 січня, у Львівській області застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про запровадження обмежень повідомляє Преса України з посиланням на «Львівобленерго».

Енергетики закликають мешканців і підприємства заздалегідь врахувати можливі перерви в електропостачанні та спланувати роботу техніки. Зазначається, що відключення можуть відбуватися протягом дня за встановленими чергами. Оскільки у графіка можливі зміни, варто періодично перевіряти через офіційні канали компанії.

Години відключень світла на Львівщині 19 січня:

1.1: 00:00–01:30, 05:00–08:30, 11:00–16:30, 19:00–23:00

00:00–01:30, 05:00–08:30, 11:00–16:30, 19:00–23:00 1.2: 06:00–12:00, 15:30–22:30

06:00–12:00, 15:30–22:30 2.1: 01:30–08:00, 12:00–19:00, 23:00–24:00

01:30–08:00, 12:00–19:00, 23:00–24:00 2.2: 00:00–05:00, 10:00–15:00, 18:00–22:00

00:00–05:00, 10:00–15:00, 18:00–22:00 3.1: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–22:00

01:30–05:00, 08:30–15:30, 19:00–22:00 3.2: 00:00–01:30, 05:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00

00:00–01:30, 05:00–08:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00 4.1: 00:00–05:00, 08:00–13:30, 16:30–20:00

00:00–05:00, 08:00–13:30, 16:30–20:00 4.2: 05:00–12:00, 15:00–21:00

05:00–12:00, 15:00–21:00 5.1: 05:00–11:00, 13:30–18:00, 21:00–24:00

05:00–11:00, 13:30–18:00, 21:00–24:00 5.2: 00:00–05:00, 08:30–13:00, 15:30–20:30

00:00–05:00, 08:30–13:00, 15:30–20:30 6.1: 00:00–01:30, 05:00–08:30, 13:00–18:00, 20:30–24:00

00:00–01:30, 05:00–08:30, 13:00–18:00, 20:30–24:00 6.2: 01:30–05:00, 08:30–15:30, 20:00–24:00

Причиною запровадження таких заходів називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти. Через пошкодження інфраструктури енергосистема працює в складніших умовах, а навантаження доводиться регулювати обмеженнями. Саме тому вводять тимчасові графіки, щоб збалансувати споживання та підтримати стабільність мережі. У разі зміни ситуації в енергосистемі розклади можуть оновлюватися.

Дізнатися свою чергу відключень можна одразу кількома способами, зокрема через сайт та чат-боти компанії. Для цього на сайті «Львівобленерго» потрібно скористатися розділом «Чому немає світла?», де розміщують інформацію для споживачів. Побутові користувачі можуть перевірити дані у чат-боті «Львівобленерго» у Viber або в Telegram, що зручно для швидкого доступу зі смартфона. Для юридичних споживачів передбачені окремі канали — чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Viber та чат-бот «Львівобленерго Бізнес» у Telegram. Енергетики рекомендують користуватися саме офіційними сервісами, адже там інформація оновлюється оперативніше та є найточнішою.

Також ми ділились актуальним графіком відключень світла на Івано-Франківщині 19 січня.