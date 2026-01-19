19 січня 2026 року на Івано-Франківщині запровадять графіки погодинних відключень електроенергії, які діятимуть упродовж усієї доби. Обмеження стосуватимуться різних груп споживачів, тому час знеструмлень може відрізнятися залежно від черги.

Мешканцям області радять заздалегідь врахувати можливі перерви в електропостачанні та спланувати використання електроприладів. Оскільки вимкнення триватимуть протягом дня і ночі, актуальну інформацію варто періодично перевіряти. Такі заходи застосовують для стабілізації роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження.

Про запровадження погодинних графіків повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал «Прикарпаттяобленерго». У компанії пояснили, що рішення пов’язане з наслідками російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі.

У дописі наголосили, що саме пошкодження енергооб’єктів є ключовою причиною введення обмежень і необхідності регулювати споживання. Також підкреслюється, що графіки можуть застосовуватися протягом доби відповідно до поточної ситуації в мережі.

Години відключень світла за чергами:

1.1: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00

00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00 1.2: 02:30–09:30, 13:00–20:00

02:30–09:30, 13:00–20:00 2.1: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00

00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–22:00 2.2: 00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00

00:00–02:30, 06:00–13:00, 16:30–20:00 3.1: 02:30–06:00, 09:30–16:30, 20:00–00:00

02:30–06:00, 09:30–16:30, 20:00–00:00 3.2: 02:30–06:00, 09:30–13:00, 16:30–20:00, 22:00–00:00

02:30–06:00, 09:30–13:00, 16:30–20:00, 22:00–00:00 4.1: 00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–18:00, 20:00–22:00

00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–18:00, 20:00–22:00 4.2: 02:30–06:00, 09:30–16:30, 20:00–00:00

02:30–06:00, 09:30–16:30, 20:00–00:00 5.1: 00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–20:00

00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–20:00 5.2: 02:30–06:00, 10:00–16:30, 20:00–00:00

02:30–06:00, 10:00–16:30, 20:00–00:00 6.1: 02:30–06:00, 09:30–16:30, 20:00–00:00

02:30–06:00, 09:30–16:30, 20:00–00:00 6.2: 00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–20:00

Перевірити, до якої черги належить конкретна адреса, можна кількома способами, які пропонує енергокомпанія. Найпростіший варіант — зайти на головну сторінку сайту «Прикарпаттяобленерго» та відкрити розділ «Графіки аварійних вимкнень», де розміщують потрібні дані. Також доступна перевірка через Viber-бот компанії, що зручно для швидкого отримання інформації зі смартфона. Окремо енергетики надали посилання для переходу до сервісу або сторінки з графіками, щоб користувачі могли оперативно знайти свою чергу. Споживачам радять користуватися саме цими каналами, адже там інформація оновлюється швидше.

