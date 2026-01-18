Переохолодження — це небезпечний стан, який виникає, коли температура тіла падає нижче норми (менше 35°C). Це може статися в результаті тривалого перебування на холоді, особливо в умовах сильного вітру та вологи. При переохолодженні організм не може підтримувати тепло, що може призвести до серйозних наслідків для здоров’я. Преса України з посиланням на realnist.com, як правильно надавати першу допомогу при переохолодженні та як уникнути цього небезпечного стану.

Причини переохолодження

Переохолодження часто трапляється в зимовий період, коли температура навколишнього середовища знижується, а ми не вживаємо достатньо заходів для збереження тепла. Ось основні фактори, що можуть сприяти переохолодженню:

Тривале перебування на холоді без достатнього захисту;

Намокання одягу від дощу або снігу;

Недостатнє харчування та зневоднення;

Погіршення кровообігу через хвороби серцево-судинної системи.

Ознаки переохолодження

Раннє виявлення ознак переохолодження є ключовим для надання своєчасної допомоги. Основні симптоми:

Озноб або тремтіння, що не зникає після того, як людина опиняється в теплі;

Зниження когнітивних функцій: сплутаність свідомості, неадекватні реакції на зовнішні подразники;

Повільне дихання та слабкий пульс;

Суттєве зниження температури тіла.

Якщо ви або ваші близькі помітили ці ознаки, терміново звертайтеся до медиків.

Перша допомога при переохолодженні

Важливо пам’ятати, що неправильне лікування переохолодження може погіршити стан постраждалого, тому дотримання правильних дій є надзвичайно важливим.

Переміщення в тепле місце: негайно перенесіть людину в тепле приміщення або хоча б в укриття від вітру. Поступове зігрівання: не намагайтеся одразу застосовувати гарячу воду або обігрівачі, оскільки різкі перепади температур можуть спричинити шок. Почніть зігрівання поступово, використовуючи теплий, але не гарячий одяг або ковдри. Теплі напої: дайте потерпілому теплий, але не гарячий напій (краще без кофеїну, оскільки він може підвищити кров’яний тиск). Масаж і активне зігрівання: обережно масажуйте кінцівки, щоб покращити кровообіг, але уникати інтенсивних рухів, які можуть спричинити травми. Виклик швидкої допомоги: у випадку серйозного переохолодження, коли постраждалий не приходить до тями або не може нормально дихати, необхідно негайно викликати швидку допомогу.

Як вберегтися від переохолодження

Щоб уникнути переохолодження, слід дотримуватися кількох простих, але ефективних правил:

Правильний одяг : одягайтеся багатошарово, щоб утримувати тепло. Вибирайте одяг з термобілизни, вологовідвідних матеріалів і теплоізоляційних тканин. Не забувайте про головний убір, рукавички та тепле взуття.

: одягайтеся багатошарово, щоб утримувати тепло. Вибирайте одяг з термобілизни, вологовідвідних матеріалів і теплоізоляційних тканин. Не забувайте про головний убір, рукавички та тепле взуття. Залишатися сухими : волога є основною причиною втрати тепла. Намокання одягу від дощу або снігу значно знижує теплоізоляційні властивості, тому слід використовувати водонепроникний одяг.

: волога є основною причиною втрати тепла. Намокання одягу від дощу або снігу значно знижує теплоізоляційні властивості, тому слід використовувати водонепроникний одяг. Регулярні перерви : якщо ви знаходитесь на вулиці в холодну погоду, робіть перерви в теплі приміщеннях. Це дозволяє організму зберігати тепло.

: якщо ви знаходитесь на вулиці в холодну погоду, робіть перерви в теплі приміщеннях. Це дозволяє організму зберігати тепло. Захистіть кінцівки : саме пальці, руки та ноги є найбільш вразливими до переохолодження, тому обов’язково носіть теплі рукавички, шкарпетки та взуття.

: саме пальці, руки та ноги є найбільш вразливими до переохолодження, тому обов’язково носіть теплі рукавички, шкарпетки та взуття. Фізична активність: рухайтеся активно, щоб розігріти тіло. Однак уникати сильного потовиділення, оскільки це може призвести до швидшого охолодження тіла.

