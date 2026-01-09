Зима в Україні може принести не лише красиві пейзажі, але й серйозні труднощі на дорогах. Снігопади, ожеледиця, сильний вітер — все це значно ускладнює рух транспорту. У таких умовах важливо бути готовим до непередбачених ситуацій, зокрема, до можливості застрягти на дорозі. Преса України розповідає, куди звертатися, якщо ви опинилися в складній ситуації на дорозі під час негоди, що робити, якщо ви застрягли, а також що потрібно мати з собою для безпеки.

Куди дзвонити під час негоди на дорозі в Україні?

Під час зимових непогод можна застрягти або потрапити в ДТП, тому важливо знати, до кого звертатися за допомогою. У разі надзвичайних ситуацій, таких як сильний снігопад, ожеледиця чи аварія, необхідно зв’язатися з такими службами:

Служба порятунку 101 — телефон для екстрених ситуацій, якщо ви стали учасником аварії або потребуєте негайної допомоги (рятувальники, медична допомога). Дзвінок безкоштовний. Національна поліція України 102 — у разі ДТП або якщо ви застрягли на дорозі і потребуєте допомоги поліції або патрульних. Поліція також може допомогти організувати евакуацію автомобіля. Служба автомобільних доріг (Ukravtodor) — за номером 0-800-50-25-10 можна отримати інформацію про стан доріг і можливі обмеження руху через негоду або пошкодження інфраструктури. Евакуаційні служби або служби таксі — у разі застрявання на дорозі, якщо необхідна евакуація автомобіля, варто звернутися до компаній, які надають ці послуги. У великих містах можна скористатися послугами таксі або спеціальних служб евакуації.

Що робити, якщо ви застрягли на дорозі?

Якщо ви опинилися в ситуації, коли ваш автомобіль застряг на замерзлій або засніженій дорозі, перш за все, зберігайте спокій і дійте за певним планом:

Не намагайтеся вирушати самостійно з місця. Спочатку визначте, чи не загрожує ваше становище безпосередній небезпеці. Якщо ви не можете вибратися з місця через складні погодні умови, краще не ризикувати та чекати допомоги. Зателефонуйте за необхідними номерами. Якщо ситуація загрозлива, телефонуйте до 101 або 102, поясніть, де ви знаходитеся, і що сталося. Повідомте про стан доріг і можливі обмеження, якщо це необхідно. Увімкніть аварійні вогні. Це допоможе іншим водіям помітити вашу машину на дорозі, особливо в умовах поганої видимості. Залишайтеся в автомобілі. Якщо за вікном шторм або сильний вітер, краще залишатися в автомобілі, де є тепло. При цьому не забувайте про безпеку, тримайте вікна лише злегка відкритими для провітрювання. Підготуйтеся до тривалого очікування. Зазвичай службам допомоги потрібно певний час, щоб дістатися до вас. Якщо на вулиці дуже холодно, краще залишити двигун працюючим, але регулярно перевіряти рівень пального та не допустити перегріву двигуна.

Що потрібно мати з собою в автомобілі під час негоди?

Щоб у разі екстреної ситуації бути готовим до всього, важливо мати з собою деякі необхідні речі:

Теплий одяг — зручний одяг і взуття на випадок, якщо потрібно буде вийти з машини або чекати допомоги на морозі. Ковдра або плед — для додаткового утеплення у разі холодної погоди. Запас пального — у зимовий період можна застрягти на тривалий час, тому важливо мати достатній запас пального для роботи двигуна і обігріву. Акумуляторний зарядний пристрій — для того, щоб мати можливість зв’язатися з службами допомоги, навіть якщо ваш телефон розрядиться. Ліхтарик — в умовах поганої видимості ліхтарик стане незамінним для безпечного виходу з машини або виявлення пошкоджень автомобіля. Продукти та вода — невеликий запас питної води та енергійних перекусів (каші, батончики, тощо), щоб уникнути голоду під час тривалого очікування допомоги. Автомобільний комплект для зимових умов — лопата для снігу, троси, буксирувальні мотузки або пісок/сіль для підсилення зчеплення коліс.

