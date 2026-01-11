Масниця — одне з найяскравіших і найулюбленіших свят в Україні, яке традиційно святкується на честь зустрічі весни. Це час для веселощів, смачної їжі, народних гулянь та традиційних обрядів. У 2026 році Масниця припадає на період з 16 по 22 лютого. Про це розповідає Преса України з посиланням на Інфо онлайн.

Коли святкують Масницю в Україні?

Масниця в 2026 році розпочнеться в понеділок, 16 лютого, і триватиме до неділі, 22 лютого. Це свято відзначається на останньому тижні перед Великим постом, тому його часто називають “проводами зими” і “зустріччю весни”. Масниця є рухомим святом, і дата його святкування залежить від дати Великодня, адже святкування Масниці завжди передує посту, який починається з Пепельної середи.

Що таке Масниця?

Масниця — це давнє слов’янське свято, яке відзначається на честь закінчення зими і початку весняного циклу. У цей період люди прощаються зі снігом і морозами, запрошують теплу весняну погоду, а також відзначають прихід нового життєвого циклу. Це час, коли природа пробуджується, а люди готові знову почати працювати в полі і на землі після зимового спокою.

Свято триває цілий тиждень, кожен день якого має своє значення. Упродовж Масниці люди їдять багато страв, головною з яких є млинці. Млинці — це символ сонця, яке набирає сили, відганяючи зиму.

Традиції Масниці

Масниця — це не тільки свято їжі, але й час для народних гулянь. У цей період проводяться різноманітні обряди, серед яких особливу увагу приділяють катанню на санках, стрибках через багаття, іграми та танцями. Одним із головних символів свята є солом’яна лялька, яку виготовляють на свято і потім спалюють, символізуючи прощання з зимою.

Масниця в Україні

Святкові страви

На Масницю готують безліч смачних страв, серед яких особливе місце займають млинці. Ця страва символізує сонце, яке набирає сили, проганяючи зиму. Вони смажаться протягом всього святкового тижня і можуть бути з різними начинками — від класичних меду та варення до м’ясних або грибних начинок.

Крім млинців, на Масницю обов’язково готують вареники, пісні або з картоплею, капустою, сиром, вишнями чи ягодами. Важливою стравою також є пироги — солоні та солодкі. У багатьох регіонах готують спеціальні млинці з сиром або гречкою, а також страви з м’яса, оскільки останній день Масниці, що називається “Прощеною неділею”, дозволяє їсти м’ясо перед Великим постом.

Традиційно святковий стіл прикрашають різноманітними сирами, медом, сметаною, а також овочами та фруктами. В Україні не обходиться без наливок або домашнього вина, якими пригощають гостей. Часто на свято готують калачі — великі круглі хлібці, які є символом достатку та родинного благополуччя.

Масниця в Україні

Чи святкують українці Масницю у 2026 році

Сьогодні Масниця продовжує бути популярним святом в Україні, де її святкують не тільки в сільській місцевості, але й у містах. Зберігаються народні традиції, організовуються фестивалі, ярмарки, концерти та конкурси, що додає святу ще більшої яскравості та веселощів.

Окрім того, Масниця є важливою частиною культурної спадщини України. Свято дозволяє зберігати традиції, передавати їх наступним поколінням і об’єднувати людей для святкування та радості. Хоча Масниця — це свято стародавнє, з кожним роком воно набуває все більшої популярності і стає невід’ємною частиною української культури.

Раніше ми розповідали, як приготувати найсмачніші налисники, використовуючи рецепти кулінарів світу.