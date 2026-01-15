В Україні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) передбачена фінансова підтримка, яка допомагає забезпечити базові потреби родин, що втратили свої домівки через війну. Одним із важливих видів допомоги є виплата 3000 гривень на кожну дитину. Преса України з посиланням на pushkinska.net, як можна отримати цю допомогу, які документи потрібні та на що варто звернути увагу.

Хто може отримати допомогу?

Допомога на дітей у розмірі 3000 грн призначена для тих родин, які мають дітей до 18 років та є внутрішньо переміщеними особами. Важливо, щоб у родині були зареєстровані діти, а також щоб сама родина мала відповідний статус ВПО.

Можливість отримання допомоги стосується не лише громадян України, а й осіб, які мають тимчасовий захист на території країни.

Виплати для дітей ВПО

Що потрібно для отримання допомоги?

Для того щоб отримати допомогу, потрібно підготувати певний набір документів. Ось список необхідних паперів:

Паспорт ВПО (офіційне підтвердження вашого статусу внутрішньо переміщеної особи);

(офіційне підтвердження вашого статусу внутрішньо переміщеної особи); Довідка про реєстрацію місця проживання (її можна отримати в органах місцевої влади);

(її можна отримати в органах місцевої влади); Свідоцтва про народження дітей (якщо дитина ще не має паспорта);

(якщо дитина ще не має паспорта); Ідентифікаційний код батьків та дітей;

батьків та дітей; Рахунок у банку для зарахування коштів;

для зарахування коштів; Заява на отримання допомоги, яку можна заповнити в електронному вигляді або на місці.

Пам’ятайте, що документи мають бути актуальними та вірно оформленими для того, щоб уникнути затримок у процесі отримання допомоги.

Як подати заявку на допомогу?

Перейдіть на офіційний сайт Міністерства соціальної політики або відповідний портал для ВПО. Залиште заявку через електронну систему, прикріпивши усі необхідні документи. Очікуйте підтвердження про успішну реєстрацію заявки. Після перевірки вашої інформації на вказану картку буде зарахована допомога.

Важливо зазначити, що заявки обробляються в порядку черги, тому варто подати її якомога раніше.

Виплати для дітей ВПО

Як довго триває процес отримання допомоги?

Процес отримання допомоги може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, залежно від навантаження на систему та правильності оформлення документів. Тому важливо своєчасно подавати документи і слідкувати за станом вашої заявки.

Корисні поради для отримання допомоги:

Перевірте, чи правильно заповнені всі поля у заявці.

У разі потреби звертайтесь до місцевих органів соцзахисту для уточнень.

Слідкуйте за оновленнями на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Не забудьте, що це лише один з етапів підтримки для ВПО. Існують й інші програми допомоги, які можна скористатися, щоб покрити різні потреби.

Рішення після подачі заявки

Після подачі заявки вам надішлють повідомлення про статус вашої заявки, а також інформацію про те, коли та куди буде надіслана допомога. Це може бути картка банку або безготівковий переказ.

Якщо ваша заявка була відхилена, не хвилюйтесь. Ви можете виправити помилки і подати нову заявку.

Раніше ми розповідали, хто з українців зможе отримати допомогу 800+ у Польщі у 2026 році.