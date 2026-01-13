Програма 800+ (Rodzina 800 plus) — це державна щомісячна фінансова допомога сім’ям на утримання дітей віком до 18 років. Розмір виплати становить 800 злотих на кожну дитину на місяць і не залежить від доходу родини. Програма діє на всій території Польщі та є одним із ключових елементів соціальної політики держави, спрямованої на підтримку сімей з дітьми. Про це розповідає Преса України з посиланням на topflop.pl.

Які зміни діють у 2026 році

З 2026 року в Польщі запроваджуються оновлені правила отримання допомоги 800+ для іноземців, зокрема українців, які проживають у країні легально. Головна ідея змін — поєднати соціальну підтримку з активною інтеграцією в польський ринок праці та систему освіти.

Для українських родин виплата більше не є автоматичною і залежить від виконання низки умов. Контроль за дотриманням правил здійснюється на регулярній основі.

Обов’язкова умова — працевлаштування

У 2026 році отримання допомоги 800+ для українців напряму пов’язане з офіційною зайнятістю. Щонайменше один із батьків повинен легально працювати в Польщі та сплачувати соціальні внески. Якщо в певному місяці працевлаштування або внески відсутні, виплата за цей місяць може бути призупинена.

Також діє вимога щодо мінімального рівня доходу — він має становити не менше половини мінімальної заробітної плати. Ця норма спрямована на підтвердження реальної участі в економічному житті країни.

Навчання дітей у польських закладах

Ще одна ключова умова — обов’язкове відвідування дитиною польського дитячого садка або школи, якщо вона перебуває у віці обов’язкового навчання. Якщо дитина фактично проживає в Польщі, але не зарахована до польського освітнього закладу, виплату 800+ можуть припинити.

Ця вимога поширюється на більшість українських родин і є частиною політики інтеграції дітей у польське суспільство.

Хто має право на 800+ у 2026 році

Отримувати допомогу можуть:

українські родини з легальним статусом перебування в Польщі;

батьки, які офіційно працюють і сплачують внески;

сім’ї, де діти фактично проживають у Польщі та навчаються в польських освітніх закладах;

іноземці з дозволом на тимчасове або постійне проживання, які відповідають встановленим вимогам.

Виплата не надається тим, хто формально зареєстрований у Польщі, але фактично проживає за її межами.

Коли і як подавати заяву

Подання заяви на 800+ у 2026 році відбувається виключно в електронному форматі. Заявки приймають у період з 1 лютого до 31 травня 2026 року. Розрахунковий період виплат триватиме з 1 червня 2026 року до 31 травня 2027 року.

Якщо подати заяву після 30 червня, виплата за попередні місяці не нараховується — допомога починає виплачуватися лише з місяця подачі документів.

Як відбувається перевірка даних

Дані про зайнятість батьків і навчання дітей перевіряються автоматично через державні реєстри. У разі сумнівів або розбіжностей заявника можуть попросити надати додаткові підтвердження. Перевірки можуть проводитися регулярно протягом усього періоду отримання допомоги.

Важливі нюанси, про які варто знати

Допомога 800+ виплачується лише за умови реального проживання в Польщі. У разі тривалого виїзду за кордон виплату можуть призупинити. Для сімей з дітьми з інвалідністю можливі окремі, м’якші умови щодо працевлаштування, але вони розглядаються індивідуально. Такий підхід покликаний зберегти соціальну підтримку для тих, хто реально живе й працює в Польщі, та водночас знизити суспільну напругу навколо теми допомоги іноземцям.

