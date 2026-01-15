BTS, легендарний корейський гурт, який підкорив світ хітами, такими як Dynamite і Permission to Dance, повертається після довгої перерви. Цього разу вони готуються до грандіозного світового туру 2026–2027, який обіцяє бути ще більшим і масштабнішим, ніж будь-коли раніше.

Тур буде не просто серією концертів, а справжнім глобальним музичним фестивалем, який охопить 34 міста на 5 континентах. Фанати з усього світу вже з нетерпінням чекають можливості побачити своїх улюблених артистів на сцені.

Преса України з посиланням на superjouer.fr розповідає, коли і де відбудуться концерти, як і коли купити квитки, а також скільки вони коштуватимуть.

Розклад світового туру BTS

Тур стартує в рідній Південній Кореї, а завершується на Філіппінах у березні 2027 року. Під час туру гурт також відвідає Європу, тому кожен зможе знайти зручний для себе час та місце для перегляду шоу.

Квітень 2026

9 квітня — Гоянг, Південна Корея (Goyang Stadium)

11 квітня — Гоянг, Південна Корея

12 квітня — Гоянг, Південна Корея

17 квітня — Токіо, Японія

18 квітня — Токіо, Японія

25 квітня — Тампа, США

26 квітня — Тампа, США

Травень 2026

2 травня — Ель-Пасо, США

3 травня — Ель-Пасо, США

7 травня — Мехіко, Мексика

9 травня — Мехіко, Мексика

10 травня — Мехіко, Мексика

16 травня — Стенфорд, США

17 травня — Стенфорд, США

23 травня — Лас-Вегас, США

24 травня — Лас-Вегас, США

27 травня — Лас-Вегас, США

Червень 2026

12 червня — Пусан, Південна Корея

13 червня — Пусан, Південна Корея

26 червня — Мадрид, Іспанія

27 червня — Мадрид, Іспанія

Липень 2026

1 липня — Брюссель, Бельгія

2 липня — Брюссель, Бельгія

6 липня — Лондон, Велика Британія

7 липня — Лондон, Велика Британія

11 липня — Мюнхен, Німеччина

12 липня — Мюнхен, Німеччина

17 липня — Париж, Франція

18 липня — Париж, Франція

Серпень 2026

1-2 серпня — Іст-Ратерфорд, США

5-6 серпня — Фоксборо, США

10-11 серпня — Балтимор, США

15-16 серпня — Арлінгтон, США

22-23 серпня — Торонто, Канада

27-28 серпня — Чикаго, США

Вересень 2026

1-2, 5-6 вересня — Лос-Анджелес, США

Жовтень 2026

2-3 жовтня — Богота, Колумбія

9-10 жовтня — Ліма, Перу

16-17 жовтня — Сантьяго, Чилі

23-24 жовтня — Буенос-Айрес, Аргентина

28, 30-31 жовтня — Сан-Паулу, Бразилія

Листопад–грудень 2026

19, 21-22 листопада — Кхао-Сіунг, Тайвань

3, 5-6 грудня — Бангкок, Таїланд

12-13 грудня — Куала‑Лумпур, Малайзія

17, 19-20, 22 грудня — Сінгапур

26-27 грудня — Джакарта, Індонезія

Квитки на світовий тур BTS

Придбати квитки можна буде через популярні платформи, такі як Ticketmaster та Weverse Ticket. Для фанатів, які є членами фан-клубу BTS, продаж стартує раніше, 22-23 січня 2026 року, а для решти — 24 січня 2026 року.

Ціни на квитки поки що не повністю уточнені, але орієнтовно вони будуть варіюватися від $80-$150 для верхніх трибун до $400–$600 для VIP-місць або місць близько до сцени. В Україні це означає ціни від 3500 грн до 370 000 грн.

