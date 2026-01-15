Close Menu
Світове турне BTS 2026: коли і де відбудуться концерти в Європі та як купити квитки

BTS оголосили про світовий тур 2026–2027, який охопить 34 міста на 5 континентах. У статті ви знайдете розклад концертів, деталі про купівлю квитків та орієнтовні ціни на місця на різних локаціях.
Дяченко Олена  Культура

BTS, легендарний корейський гурт, який підкорив світ хітами, такими як Dynamite і Permission to Dance, повертається після довгої перерви. Цього разу вони готуються до грандіозного світового туру 2026–2027, який обіцяє бути ще більшим і масштабнішим, ніж будь-коли раніше.

Тур буде не просто серією концертів, а справжнім глобальним музичним фестивалем, який охопить 34 міста на 5 континентах. Фанати з усього світу вже з нетерпінням чекають можливості побачити своїх улюблених артистів на сцені.

Преса України з посиланням на superjouer.fr розповідає, коли і де відбудуться концерти, як і коли купити квитки, а також скільки вони коштуватимуть.

Розклад світового туру BTS

Тур стартує в рідній Південній Кореї, а завершується на Філіппінах у березні 2027 року. Під час туру гурт також відвідає Європу, тому кожен зможе знайти зручний для себе час та місце для перегляду шоу.

Квітень 2026

  • 9 квітня — Гоянг, Південна Корея (Goyang Stadium)
  • 11 квітня — Гоянг, Південна Корея
  • 12 квітня — Гоянг, Південна Корея
  • 17 квітня — Токіо, Японія
  • 18 квітня — Токіо, Японія
  • 25 квітня — Тампа, США
  • 26 квітня — Тампа, США

Травень 2026

  • 2 травня — Ель-Пасо, США
  • 3 травня — Ель-Пасо, США
  • 7 травня — Мехіко, Мексика
  • 9 травня — Мехіко, Мексика
  • 10 травня — Мехіко, Мексика
  • 16 травня — Стенфорд, США
  • 17 травня — Стенфорд, США
  • 23 травня — Лас-Вегас, США
  • 24 травня — Лас-Вегас, США
  • 27 травня — Лас-Вегас, США

Червень 2026

  • 12 червня — Пусан, Південна Корея
  • 13 червня — Пусан, Південна Корея
  • 26 червня — Мадрид, Іспанія
  • 27 червня — Мадрид, Іспанія

Липень 2026

  • 1 липня — Брюссель, Бельгія
  • 2 липня — Брюссель, Бельгія
  • 6 липня — Лондон, Велика Британія
  • 7 липня — Лондон, Велика Британія
  • 11 липня — Мюнхен, Німеччина
  • 12 липня — Мюнхен, Німеччина
  • 17 липня — Париж, Франція
  • 18 липня — Париж, Франція

Серпень 2026

  • 1-2 серпня — Іст-Ратерфорд, США
  • 5-6 серпня — Фоксборо, США
  • 10-11 серпня — Балтимор, США
  • 15-16 серпня — Арлінгтон, США
  • 22-23 серпня — Торонто, Канада
  • 27-28 серпня — Чикаго, США

Вересень 2026

  • 1-2, 5-6 вересня — Лос-Анджелес, США

Жовтень 2026

  • 2-3 жовтня — Богота, Колумбія
  • 9-10 жовтня — Ліма, Перу
  • 16-17 жовтня — Сантьяго, Чилі
  • 23-24 жовтня — Буенос-Айрес, Аргентина
  • 28, 30-31 жовтня — Сан-Паулу, Бразилія

Листопад–грудень 2026

  • 19, 21-22 листопада — Кхао-Сіунг, Тайвань
  • 3, 5-6 грудня — Бангкок, Таїланд
  • 12-13 грудня — Куала‑Лумпур, Малайзія
  • 17, 19-20, 22 грудня — Сінгапур
  • 26-27 грудня — Джакарта, Індонезія

Квитки на світовий тур BTS

Придбати квитки можна буде через популярні платформи, такі як Ticketmaster та Weverse Ticket. Для фанатів, які є членами фан-клубу BTS, продаж стартує раніше, 22-23 січня 2026 року, а для решти — 24 січня 2026 року.

Ціни на квитки поки що не повністю уточнені, але орієнтовно вони будуть варіюватися від $80-$150 для верхніх трибун до $400–$600 для VIP-місць або місць близько до сцени. В Україні це означає ціни від 3500 грн до 370 000 грн.

