BTS, легендарний корейський гурт, який підкорив світ хітами, такими як Dynamite і Permission to Dance, повертається після довгої перерви. Цього разу вони готуються до грандіозного світового туру 2026–2027, який обіцяє бути ще більшим і масштабнішим, ніж будь-коли раніше.
Тур буде не просто серією концертів, а справжнім глобальним музичним фестивалем, який охопить 34 міста на 5 континентах. Фанати з усього світу вже з нетерпінням чекають можливості побачити своїх улюблених артистів на сцені.
Преса України з посиланням на superjouer.fr розповідає, коли і де відбудуться концерти, як і коли купити квитки, а також скільки вони коштуватимуть.
Розклад світового туру BTS
Тур стартує в рідній Південній Кореї, а завершується на Філіппінах у березні 2027 року. Під час туру гурт також відвідає Європу, тому кожен зможе знайти зручний для себе час та місце для перегляду шоу.
Квітень 2026
- 9 квітня — Гоянг, Південна Корея (Goyang Stadium)
- 11 квітня — Гоянг, Південна Корея
- 12 квітня — Гоянг, Південна Корея
- 17 квітня — Токіо, Японія
- 18 квітня — Токіо, Японія
- 25 квітня — Тампа, США
- 26 квітня — Тампа, США
Травень 2026
- 2 травня — Ель-Пасо, США
- 3 травня — Ель-Пасо, США
- 7 травня — Мехіко, Мексика
- 9 травня — Мехіко, Мексика
- 10 травня — Мехіко, Мексика
- 16 травня — Стенфорд, США
- 17 травня — Стенфорд, США
- 23 травня — Лас-Вегас, США
- 24 травня — Лас-Вегас, США
- 27 травня — Лас-Вегас, США
Червень 2026
- 12 червня — Пусан, Південна Корея
- 13 червня — Пусан, Південна Корея
- 26 червня — Мадрид, Іспанія
- 27 червня — Мадрид, Іспанія
Липень 2026
- 1 липня — Брюссель, Бельгія
- 2 липня — Брюссель, Бельгія
- 6 липня — Лондон, Велика Британія
- 7 липня — Лондон, Велика Британія
- 11 липня — Мюнхен, Німеччина
- 12 липня — Мюнхен, Німеччина
- 17 липня — Париж, Франція
- 18 липня — Париж, Франція
Серпень 2026
- 1-2 серпня — Іст-Ратерфорд, США
- 5-6 серпня — Фоксборо, США
- 10-11 серпня — Балтимор, США
- 15-16 серпня — Арлінгтон, США
- 22-23 серпня — Торонто, Канада
- 27-28 серпня — Чикаго, США
Вересень 2026
- 1-2, 5-6 вересня — Лос-Анджелес, США
Жовтень 2026
- 2-3 жовтня — Богота, Колумбія
- 9-10 жовтня — Ліма, Перу
- 16-17 жовтня — Сантьяго, Чилі
- 23-24 жовтня — Буенос-Айрес, Аргентина
- 28, 30-31 жовтня — Сан-Паулу, Бразилія
Листопад–грудень 2026
- 19, 21-22 листопада — Кхао-Сіунг, Тайвань
- 3, 5-6 грудня — Бангкок, Таїланд
- 12-13 грудня — Куала‑Лумпур, Малайзія
- 17, 19-20, 22 грудня — Сінгапур
- 26-27 грудня — Джакарта, Індонезія
Квитки на світовий тур BTS
Придбати квитки можна буде через популярні платформи, такі як Ticketmaster та Weverse Ticket. Для фанатів, які є членами фан-клубу BTS, продаж стартує раніше, 22-23 січня 2026 року, а для решти — 24 січня 2026 року.
Ціни на квитки поки що не повністю уточнені, але орієнтовно вони будуть варіюватися від $80-$150 для верхніх трибун до $400–$600 для VIP-місць або місць близько до сцени. В Україні це означає ціни від 3500 грн до 370 000 грн.
