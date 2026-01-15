У Черкасах та області 15 січня будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Оновлення графіків відбулося о 08:20.

Це рішення було прийняте у зв’язку з ускладненою ситуацією в енергетичній системі України через обстріли критичної інфраструктури російськими військами. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу “Черкасиобленерго“.

Ось години, коли відключатимуть електропостачання:

Підчерга 1.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;

Підчерга 1.2: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;

Підчерга 2.1: 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;

Підчерга 2.2: 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;

Підчерга 3.1: 00:00 – 04:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 21:00;

Підчерга 3.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;

Підчерга 4.1: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

Підчерга 4.2: 00:00 – 01:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;

Підчерга 5.1: 02:00 – 06:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;

Підчерга 5.2: 01:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;

Підчерга 6.1: 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00;

Підчерга 6.2: 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00.

Графіки відключень опубліковані на офіційному сайті “Черкасиобленерго”. У розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” можна перевірити, в якій черзі знаходиться кожен споживач.

