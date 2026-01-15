Close Menu
Четвер, 15 Січня

Погодинні відключення електроенергії у Рівному та області 15 січня: де і коли не буде світла

Розповідаємо, як будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії на Рівненщині 15 січня.
Дяченко Олена  Регионы Коментарів немає1 хвилина читання
Погодинні відключення електроенергії у Рівному та області 15 січня: де і коли не буде світла

15 січня на Рівненщині будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії. Це зумовлено наслідками атак російських військ на енергетичні об’єкти України.

Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу Рівнеобленерго на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з графіками, у Рівненській області для побутових споживачів у понеділок, 15 січня, відключення будуть здійснюватися за такими чергами:

  • Підчерга 1.1: 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-18.00;
  • Підчерга 1.2: 01.00-05.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00;
  • Підчерга 2.1: 02.00-06.00, 10.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;
  • Підчерга 2.2: 02.00-06.00, 09.00-13.00, 15.00-19.00, 21.00-00.00;
  • Підчерга 3.1: 03.00-07.00, 10.00-15.00, 17.00-20.00;
  • Підчерга 3.2: 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-20.00, 22.00-00.00;
  • Підчерга 4.1: 00.00-02.00, 05.00-09.00, 12.00-15.00, 17.00-21.00;
  • Підчерга 4.2: 05.00-09.00, 11.00-15.00, 17.00-21.00;
  • Підчерга 5.1: 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;
  • Підчерга 5.2: 00.00-01.00, 06.00-10.00, 13.00-17.00, 19.00-22.00;
  • Підчерга 6.1: 00.00-02.00, 07.00-11.00, 13.00-17.00, 22.00-00.00;
  • Підчерга 6.2: 00.00-03.00, 09.00-11.00, 13.00-17.00, 19.00-00.00.

Для того, щоб дізнатися точну чергу відключення за адресою, можна звернутися до наступних посилань:

У повідомленні Рівнеобленерго також зазначили, що через можливі зміни в енергосистемі графіки відключень можуть коригуватися протягом доби за рішенням Укренерго.

Раніше ми розповідали, у Рівному викрили медпрацівників, які заробляли на ухилянтах.

