Що таке режим надзвичайної ситуації в енергетиці України та як він працює

На фоні масованих атак російських військ на енергетичну інфраструктуру та погіршення погодних умов в Україні президент Володимир Зеленський 14 січня оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації в енергетичному секторі країни.

Преса України з посиланням на Суспільне пояснює, що це означає для енергосистеми, чим відрізняється режим надзвичайної ситуації від надзвичайного стану в Україні та чи були подібні випадки в історії країни.

Що таке режим надзвичайної ситуації в енергетиці?

Згідно з Кодексом цивільного захисту України та Правилами ринку електричної енергії, режим надзвичайної ситуації в енергосистемі є ситуацією, коли виникає значний дефіцит потужності або пошкодження об’єктів, що унеможливлює нормальну роботу енергомереж.

Рішення про запровадження режиму надзвичайної ситуації ухвалюється системним оператором — Укренерго. Це відбувається, коли масові пошкодження енергетичної інфраструктури, наприклад, через ракетні удари, призводять до втрати більше 50% споживаної електроенергії в країні.

Чим режим надзвичайної ситуації відрізняється від надзвичайного стану?

Варто зазначити, що режим надзвичайної ситуації в енергетиці не є тим самим, що і “надзвичайний стан” в країні. Режим НС є суто технічним і операційним механізмом енергосистеми, що вводиться для забезпечення стабільності енергопостачання. Це дозволяє здійснювати оперативні заходи для підтримки безперебійної роботи енергомережі, без обмеження прав громадян, як це передбачає надзвичайний стан.

Як це вплине на споживачів?

Запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергетиці є сигналом не тільки для побутових споживачів, а й для учасників ринку — обленерго та генераційних компаній. Основні наслідки:

Призупинення ринкових правил : Під час цього режиму електрична енергія більше не розподіляється за контрактами, а за вказівками диспетчерів, щоб підтримати критичну інфраструктуру (лікарні, водоканали).

: Під час цього режиму електрична енергія більше не розподіляється за контрактами, а за вказівками диспетчерів, щоб підтримати критичну інфраструктуру (лікарні, водоканали). Екстрені відключення : Графіки погодинних відключень замінюються на графіки аварійних відключень, що дозволяє миттєво зняти навантаження з енергосистеми.

: Графіки погодинних відключень замінюються на графіки аварійних відключень, що дозволяє миттєво зняти навантаження з енергосистеми. Технічне відновлення: Диспетчери мають право здійснювати складні перемикання мереж, які в звичайних умовах заборонені, для забезпечення резервного енергопостачання.

Цей режим не передбачає введення надзвичайного стану в країні та не обмежує права громадян. Його мета — стабілізувати роботу енергосистеми, що переживає складні часи.

Історія використання режиму надзвичайної ситуації в енергетиці України

Вперше режим надзвичайної ситуації в енергетиці України було введено у серпні 2014 року через дефіцит вугілля та значні порушення в роботі енергосистеми. Згодом, у грудні 2015 року, цей режим був введений знову, щоб стабілізувати ринок електричної енергії, включаючи питання тарифної політики, обмеження генерації та експорту енергії. Режим діяв протягом опалювального сезону та був скасований до кінця 2015 року.

В подальшому термін “режим надзвичайної ситуації в енергетиці” часто використовувався в оперативних звітах Укренерго для опису роботи енергосистеми в умовах надзвичайного навантаження, особливо під час атак на інфраструктуру або великих технічних аварій.

Раніше ми розповідали, коли не буде світла в Черкасах та області 15 січня.