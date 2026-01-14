В середу, 14 січня, у Вінницькій області діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії. Окрім цього, для промислових споживачів передбачили обмеження споживання електричної потужності. Про запровадження таких заходів повідомили у «Вінницяобленерго», передає Преса України. У компанії уточнили, що обмеження стосуватимуться різних категорій споживачів відповідно до встановленого порядку. Мета застосування графіків — стабілізувати роботу електромережі та збалансувати навантаження.

Графік відключень світла на Вінниччині на 14 січня

Дізнатися, до якої підчерги належить конкретна адреса, можна через сервіс «Онлайн графік погодинних відключень». У цьому розділі доступний пошук, який дозволяє швидко знайти потрібну інформацію за місцем проживання та переглянути заплановані відключення. Також користувачі можуть виконати пошук за ЕІС-кодом або за номером особового рахунку. Це дає змогу точніше визначити свою підчергу й зрозуміти, у які години можливі обмеження електропостачання. У «Вінницяобленерго» радять перевіряти дані передусім онлайн, щоб орієнтуватися в актуальному розкладі.

Крім графіків, жителі області можуть окремо перевірити причину знеструмлення та орієнтовний час відновлення розподілу електроенергії. Для цього компанія пропонує використовувати офіційні чат-боти у Viber та Telegram. У цих сервісах можна отримати оперативну інформацію про поточний стан електропостачання за своєю адресою. Також там відображаються оновлення щодо ремонтних робіт або аварійних ситуацій, якщо вони впливають на подачу електроенергії. Такий формат дозволяє швидко отримувати уточнення без додаткових дзвінків і очікування на лінії.

