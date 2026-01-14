На Черкащині протягом доби 14 січня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Застосування обмежень пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі України. Причиною називають наслідки обстрілів РФ по об’єктах критичної інфраструктури. Через це енергетики змушені запроваджувати погодинні графіки, щоб збалансувати навантаження в мережі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на “Черкасиобленерго“.

Години, коли електропостачання може бути відсутнім, визначені для кожної черги окремо:

1.1 — 01:00–03:00, 09:00–12:00, 14:00–18:00, 20:00–22:00;

1.2 — 01:00–03:00, 06:00–10:00, 12:00–16:00, 18:00–20:00;

2.1 — 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00;

2.2 — 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 22:00–24:00;

3.1 — 03:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

3.2 — 03:00–05:00, 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00;

4.1 — 00:00–01:00, 05:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00;

4.2 — 05:00–08:00, 11:00–14:00, 16:00–20:00, 23:00–24:00;

5.1 — 05:00–07:00, 10:00–14:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00;

5.2 — 00:00–01:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 17:00–21:00;

6.1 — 00:00–03:00, 07:00–09:00, 12:00–16:00, 21:00–23:00;

6.2 — 00:00–03:00, 07:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–22:00.

У «Черкасиобленерго» зазначили, що погодинні графіки оприлюднені на офіційному сайті компанії. Загалом вони поділені на шість черг, і кожен споживач може перевірити, до якої саме належить його адреса. Для цього потрібно відкрити розділ «Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень» та знайти свою чергу.

