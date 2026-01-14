У середу, 14 січня, у Львівській області застосовуватимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Такі обмеження стосуватимуться споживачів у межах визначених черг і вводитимуться відповідно до оперативної ситуації в енергосистемі. Про це повідомляє Преса України з посиланням на пресслужбу «Львівобленерго».

Енергетики наголошують, що зміни можливі протягом доби, тому варто стежити за оновленнями. Мешканців закликають заздалегідь перевіряти свою чергу, аби спланувати побутові справи.

Погодинні відключення світла на Львівщині працюватимуть за наступним графіком:

1.1: 00:00–02:30, 09:30–16:30;

1.2: 02:30–06:00, 12:00–16:30, 20:00–23:30;

2.1: 06:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

2.2: 06:00–13:00, 20:00–23:30;

3.1: 02:30–06:00, 09:30–13:00, 16:30–20:00, 23:30–24:00;

3.2: 02:30–06:00, 09:30–13:00, 16:30–20:00, 23:30–24:00;

4.1: 00:00–02:30, 06:00–09:30, 13:00–18:00;

4.2: 00:00–02:30, 07:00–09:30, 13:00–16:30, 20:00–23:30;

5.1: 06:00–09:30, 13:00–20:00, 23:30–24:00;

5.2: 02:30–06:00, 09:30–13:00, 16:30–20:00;

6.1: 00:00–02:30, 09:30–13:00, 16:30–20:00;

6.2: 05:00–09:30, 13:00–16:30, 20:00–23:30.

Як зазначають в «Укренерго», 14 січня графіки погодинних відключень діятимуть у всіх регіонах України. Причиною обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак, які завдали шкоди енергетичним об’єктам. Через зменшення доступних потужностей виникає потреба тимчасово обмежувати споживання, щоб зберегти стабільність роботи мережі. Саме тому в областях запроваджують погодинні графіки, які допомагають рівномірно розподілити навантаження. У компаніях-операторах нагадують, що ситуація залежить від стану енергосистеми та може коригуватися.

Перевірити свою чергу відключень жителі Львівщини можуть кількома способами, залежно від зручності та категорії споживача. Найпростіший варіант — зайти на сайт «Львівобленерго» та відкрити розділ «Чому немає світла?», де можна отримати необхідні дані. Для побутових споживачів доступні офіційні чат-боти «Львівобленерго» у Viber і Telegram, через які можна швидко уточнити інформацію за адресою. Для юридичних осіб передбачені окремі чат-боти «Львівобленерго Бізнес» у Viber та Telegram, що дозволяє отримувати дані з урахуванням потреб бізнесу. Використання цих каналів допомагає оперативно дізнаватися актуальний статус та орієнтуватися в діючих графіках без зайвих звернень до кол-центру.

