Сьогодні, 14 січня 2026 року, в Івано-Франківській області запровадили погодинні графіки відключення електроенергії, які діятимуть протягом усієї доби. Обмеження стосуватимуться споживачів у межах визначених черг та застосовуватимуться за встановленим розкладом. Енергетики попереджають, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, тому важливо стежити за оновленнями.

Мешканцям радять завчасно перевірити свою чергу, щоб спланувати роботу техніки та побутові справи. Також варто підготувати зарядні пристрої й резервні джерела світла, аби легше пережити періоди знеструмлення.

Про введення графіків повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал «Прикарпаттяобленерго». Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графік відключень світла в Івано-Франківській області на 14 січня

1.1: 00:00–03:00, 07:00–10:30, 14:00–17:30, 21:00–00:00;

1.2: 03:00–07:00, 10:30–14:00, 17:30–20:00;

2.1: 03:30–07:00, 10:30–14:00, 17:30–21:00;

2.2: 03:30–07:00, 10:30–17:30;

3.1: 07:00–10:30, 14:00–18:00, 21:00–00:00;

3.2: 07:00–14:00, 17:30–21:00;

4.1: 07:00–10:30, 14:00–21:00;

4.2: 00:00–03:30, 10:30–14:00, 17:30–20:00;

5.1: 03:00–07:00, 12:00–17:30;

5.2: 05:00–07:30, 10:30–14:00, 17:30–21:00;

6.1: 00:00–03:30, 07:30–10:30, 14:00–17:30, 21:00–00:00;

6.2: 00:00–03:00, 07:00–10:30, 14:00–17:30, 21:00–00:00.

Щоб дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, «Прикарпаттяобленерго» пропонує кілька зручних варіантів перевірки.

Найперше інформацію можна знайти на головній сторінці офіційного сайту компанії в розділі «Графіки аварійних вимкнень», де публікують актуальні розклади.

Додатково для споживачів працює Viber-бот, який дозволяє швидко отримати дані без пошуку вручну та переглянути необхідні підказки.

Також компанія надає окреме посилання для ознайомлення з графіками, щоб користувачі могли оперативно перейти до потрібної сторінки.

Енергетики рекомендують користуватися офіційними ресурсами, адже саме там найшвидше з’являються оновлення та уточнення щодо відключень.

Також ми розповідали, коли вимикатимуть світло на Львівщині 14 січня.