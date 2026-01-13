Українські мобільні оператори заявляють, що поява 5G не означатиме автоматичного підвищення цін для користувачів. Вони запевняють: абоненти зможуть користуватися зв’язком нового стандарту в межах уже підключених тарифних планів. Тобто під час запуску 5G не планується обов’язкових доплат лише за сам факт доступу до мережі п’ятого покоління. Компанії пояснюють це тим, що 5G вони розглядають як наступний крок розвитку мобільного інтернету. Про такі наміри, як повідомляє Преса України, розповіли представники Київстар, Vodafone Україна та lifecell.

Київстар

У Київстар підкреслили, що для клієнтів, які користуватимуться 5G, правила їхніх чинних тарифів залишаться незмінними. Президент компанії Олександр Комаров зазначив, що умови підключених пакетів збережуться і при переході мережі на новий стандарт. Таким чином, абоненти не повинні очікувати, що їм доведеться переоформлювати тариф лише через появу 5G. У компанії роблять акцент на тому, що сервіс має працювати як частина наявної пропозиції. За словами Комарова, користування 5G для абонентів відбуватиметься на умовах їхнього поточного тарифного плану.

Vodafone

Vodafone Україна також наголосила, що запуск 5G сам по собі не є сигналом до автоматичного подорожчання послуг. Генеральна директорка Ольга Устинова пояснила, що клієнти зможуть користуватися 5G у межах 4G-тарифів без окремої доплати. Вона підкреслила, що компанія сприймає 5G як еволюційний розвиток зв’язку, а не як «преміум-опцію» для обраних. Водночас у Vodafone допускають, що з часом можуть з’явитися спеціальні рішення для бізнесу або вузьких сценаріїв, де потрібні надвисокі швидкості чи додаткові можливості. Але йдеться саме про майбутні окремі пропозиції, а не про обов’язкове подорожчання для всіх.

Lifecell

У lifecell, зі свого боку, заявили, що на стартовому етапі, зокрема під час тестування, перегляд тарифів не планується. Генеральний директор компанії Михайло Шелемба зазначив, що нині підстав для зміни цінової політики через 5G немає. Компанія зосереджується на технічній частині впровадження та перевірці роботи мережі. Також у lifecell дають зрозуміти, що користувачі не повинні чекати миттєвих нових нарахувань лише через появу покриття 5G. Загалом оператори сходяться на тому, що на старті 5G буде інтегрований у чинні тарифні умови для масового абонента.

