В Україні стартувала нова промоакція з тематичними чашками за мотивами культового серіалу «Френдз». Спеціальні чашки стали доступними разом із меню в ресторанах McDonald’s. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Інфо Онлайн.

Як повідомляється, наразі акцію запустили в тестовому форматі. Уже у середу програму планують розширити на всі ресторани мережі по країні.

Скільки коштують чашки «Френдз»

Щоб отримати тематичну чашку, покупцям потрібно доплатити 99 гривень до вартості обраного меню. Саме меню має фіксовану ціну залежно від комплектації:

найдешевше меню — від 321 грн ;

; найдорожче меню — до 478 грн.

Чашки не продаються окремо — вони доступні лише як доповнення до меню в межах акції.

Чашка «Френдз» в Макдональдс

Як отримати чашку

Отримати чашку «Френдз» можна:

під час замовлення акційного меню у ресторані;

через касу або кіоск самообслуговування;

у межах тестового запуску — лише в окремих закладах, а згодом по всій Україні.

Кількість чашок може бути обмеженою, тому на старті акції доступність залежатиме від конкретного ресторану.

Що відомо про акцію

Тематичні кампанії з колекційними предметами — поширена практика для McDonald’s у різних країнах. В Україні подібні промоакції традиційно викликають підвищений попит, особливо серед шанувальників популярних серіалів та колекційного мерчу.

Очікується, що після повноцінного запуску програми інтерес до чашок «Френдз» зросте, а в окремих ресторанах вони можуть швидко зникнути з продажу.

