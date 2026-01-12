Під час вручення премії «Золотий Глобус» 2026 Леонардо ДіКапріо привернув увагу не своїми номінаціями чи виступами, а вірусним моментом, знятими під час рекламної паузи, який миттєво підхопили користувачі соцмереж. Зазвичай із серйозним і стриманим іміджем, актор показав свою емоційну, жартівливу сторону, чого по‑справжньому нечасто можна побачити публічно. Про це повідомляє Преса України з посиланням на The Guardian.

Цей ролик, очевидно, став початком нового мем-феномену: глядачі помічали, як 51-річний актор жартує, сміється та імітує мову тіла іншої людини за столом, що зробило його однією з головних тем обговорення в мережах.

Що відбулось у відео

Вірусне відео показує, як ДіКапріо під час реклами встановив зоровий контакт з кимось за столом, потім жартівливо повторює рухи іншої людини, показує пальцем і сміється, а потім повертається до серйознішого вигляду.

У соцмережах багато хто намагався прочитати слова, які вимовляв актор, хоча звук в оригінальному відео відсутній. За однією з найпоширеніших версій, він нібито звертався до співрозмовника: «Я бачив тебе з тим K-pop… ти такий: хто це, чи це той… О, K-pop».

З ким говорив актор

Хоча ідентичність людини, до якої звертався ДіКапріо, не була підтверджена, багато фанатів припускають, що це може бути його колега з фільму One Battle After Another, наприклад, актриса Чейз Інфініті, яка відома як великий шанувальник K-pop.

Також вірусний момент може бути пов’язаний з тим, що на церемонії інший фільм, KPop Demon Hunters, здобув нагороди у категоріях »Найкращий анімаційний фільм» та «Найкраща оригінальна пісня». Цей факт додав ще більше контексту до жартів ДіКапріо.

Реакція публіки та соцмереж

Сотні тисяч переглядів і реакцій у TikTok, X (раніше Twitter) та інших платформах з’явилися майже одразу після появи ролика. Коментатори написали, що ДіКапріо створив “сотні мемів за 30 секунд”, використовуючи свою мінливу міміку та жести.

Цей момент дуже сподобався користувачам, оскільки він продемонстрував неочікувану сторону актора — живу, людську, невимушену, тоді як зазвичай ДіКапріо підтримує більш стриманий образ у публічному житті.

Леонардо ДіКапріо на Золотому Глобусі 2026

У 2026 році Леонардо ДіКапріо був номінований у категорії «Найкращий актор у мюзиклі або комедії» за роль у фільмі One Battle After Another («Одна битва за іншою»), режисера Пола Томаса Андерсона.

Однак нагороду отримав інший актор — Тімоті Шаламе за свою роботу у Marty Supreme («Марті Супрім. Геній комбінацій»), і ДіКапріо, схоже, реагував на це з гарним настроєм, продовжуючи спілкуватися з колегами і сміятися.

Чому відео стало вірусним

Попри те, що відео не містить чітких слів або великої драми, воно показало інший бік одного з найвідоміших акторів сучасності — справжні емоції, гумор і легкість у ситуації, яка зазвичай є формальною та камерною.

Соцмережі миттєво перетворили цей фрагмент на мем, а користувачі продовжують обговорювати, що саме він міг сказати, з якою саме людиною жартував та що це може означати для сприйняття актора в майбутньому.

Раніше ми розповідали, що означає мем “Six Seven” і чому він став популярним серед дітей в Roblox і YouTube.