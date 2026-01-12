У понеділок, 12 січня, на Тернопільщині запровадили графік погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть протягом дня за визначеними чергами, залежно від навантаження на енергосистему. Про це повідомляє Преса України з посиланням на Telegram-канал «Тернопільобленерго».

Мешканців області просять поставитися з розумінням і за можливості завчасно підготуватися до перерв у електропостачанні. Також варто враховувати, що фактичний час відключень може залежати від поточної ситуації в мережі.

Графік відключення світла на Тернопільщині на 12 січня

У компанії наголосили, що протягом доби графік може коригуватися. Причиною змін можуть стати як коливання споживання, так і оперативні рішення диспетчерів залежно від стану енергосистеми. Тому споживачам рекомендують регулярно перевіряти актуальну інформацію, а не орієнтуватися лише на попередні повідомлення. Найнадійніше джерело оновлень — офіційний сайт підприємства. Переглянути розклад можна у розділі «Графік погодинного відключення електричної енергії в Тернопільській області», де дані оновлюються у разі змін.

Раніше ми розповідали, як діятиме графік відключення світла на Львівщині 12 січня.